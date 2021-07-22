Mais de 80% da população adulta de Vitória já recebeu a primeira dose

De cada 100 pessoas em Vitória, 82 já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O município de Vitória já alcançou 82% da população adulta - acima de 18 anos - com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 . Isso significa dizer que, de cada 100 pessoas, 82 foram imunizadas. O índice é superior à média do Espírito Santo , de 62%, uma vez que o Estado reúne cidades em diversos estágios da vacinação.

A coordenadora de Vigilância em Epidemiologia, Tatiane Comério, em entrevista para a TV Gazeta, disse que a marca alcançada enche a equipe de saúde de esperança, mas lembra que ainda tem uma garotada a partir dos 18 para ser vacinada.

No momento, Vitória atende o público de mais de 30 anos. A faixa até os 34 anos é grande, com cerca de 30 mil pessoas, e dessas ainda precisam ser imunizadas aproximadamente 10 mil.

Para avançar a novas faixas etárias, Vitória precisa atender, como qualquer outro município, pelo menos 90% do público anterior. Mas Tatiane destacou que, à medida que as doses têm sido disponibilizadas, logo são abertos agendamentos para assegurar a imunização da população.