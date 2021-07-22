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Vacina contra a Covid-19

Mais de 80% da população adulta de Vitória já recebeu a primeira dose

A campanha na Capital está com média de atendimento superior à do Estado, que está em 62% e reúne municípios em diversos estágios de imunização

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2021 às 15:35
Vacinação
De cada 100 pessoas em Vitória, 82 já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Vitória já alcançou 82% da população adulta - acima de 18 anos - com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso significa dizer que, de cada 100 pessoas, 82 foram imunizadas. O índice é superior à média do Espírito Santo, de 62%, uma vez que o Estado reúne cidades em diversos estágios da vacinação. 
A coordenadora de Vigilância em Epidemiologia, Tatiane Comério, em entrevista para a TV Gazeta, disse que a marca alcançada enche a equipe de saúde de esperança, mas lembra que ainda tem uma garotada a partir dos 18 para ser vacinada.
No momento, Vitória atende o público de mais de 30 anos. A faixa até os 34 anos é grande, com cerca de 30 mil pessoas, e dessas ainda precisam ser imunizadas aproximadamente 10 mil. 
Para avançar a novas faixas etárias, Vitória precisa atender, como qualquer outro município, pelo menos 90% do público anterior. Mas Tatiane destacou que, à medida que as doses têm sido disponibilizadas, logo são abertos agendamentos para assegurar a imunização da população. 
Questionada sobre os indicadores da segunda dose (D2), considerando que, no Estado, mais de 60 mil pessoas não voltaram para completar o ciclo de imunização, Tatiane não apresentou índices, porém garantiu que a população de Vitória tem feito os agendamentos, quando abertos, para a nova aplicação da vacina. 

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