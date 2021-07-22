Inscrições para 2,5 mil vagas do CNH Social terminam nesta quinta

Do G1/ES

Inscrições para o CNH Social terminam hoje Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil

As inscrições da 2ª fase do programa CNH Social terminam nesta quinta-feira (22). Ao todo, foram disponibilizadas 2,5 mil vagas para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adicionar ou mudar a categoria, de forma totalmente gratuita. Os interessados devem se inscrever no site do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran) até as 23h59 desta quinta.

Para se inscrever, o candidato deve estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ter mais de 18 anos, morar no Espírito Santo, ter renda familiar de até dois salários mínimos e não estar judicialmente impedido de possuir a CNH.

O resultado com os selecionados será divulgado no site do Detran na terça-feira (27), às 12h. Caso exista desistência ou desclassificações, uma lista com os suplentes será divulgada no dia 2 de setembro. Serão reservadas 5% das inscrições para as pessoas com deficiência.

Essa é a segunda oferta de vagas do programa neste ano. No início de 2021, foram ofertadas 3 mil vagas e, de acordo com o governo do Estado, ainda está prevista uma terceira oferta com mais 2,5 mil vagas.

INSCRIÇÃO

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site do Detran, clicar na aba "CNH Social" e inserir as informações pessoais solicitadas. O candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções:

“Primeira Habilitação Categoria A (moto)” ou “Primeira Habilitação B (carro)”, para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista;

“Adição de Categoria A (moto)” ou “Adição de Categoria B (carro)”, para quem já tem CNH;

“Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus)” ou “Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta)”.