ES tem alerta para queda de temperatura até domingo

Alerta do Inmet para o ES Crédito: Reprodução

De acordo com o Inmet, até domingo, todas as cidades do Espírito Santo estão em alerta para declínio da temperatura. Essa queda na temperatura pode ser maior do que 5°C. O frio deve ser ainda mais intenso nas cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, onde há outro alerta do Inmet para perigo de onda de frio.

PREVISÃO DE FRIO PARA O FIM DE SEMANA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , no sábado (31), último dia de julho, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros contribui para a presença de nuvens no Espírito Santo. A previsão é de chuva fraca em grande parte do Estado, com exceção das regiões Norte, Noroeste e nos trechos das regiões Sul e Serrana que fazem divisa com Minas Gerais. Há risco de geada na Região Serrana e nos trechos de altitude elevada na Região Sul, em função do forte declínio de temperatura. Os ventos devem soprar com até moderada intensidade no litoral capixaba.

No domingo (1º), primeiro dia de agosto, a presença da umidade trazida por ventos costeiros provoca chuva por toda a faixa litorânea do Estado em alguns momentos do dia. Nas demais áreas do norte capixaba, chuva esparsa em alguns momentos. Não chove nas demais áreas do Espírito Santo e há risco de geada na Região Serrana e nos trechos de altitude elevada na Região Sul, em função do forte declínio de temperatura.