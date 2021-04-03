Covid-19: caminhoneiro de 32 anos é intubado no dia do aniversário no ES

O caminhoneiro Ronney Samora Silva foi intubado no dia em que completa 32 anos Crédito: Reprodução/Facebook



O aniversário de 32 anos do caminhoneiro Ronney Samora Silva vai ficar marcado pela luta para sobreviver ao novo coronavírus. Na Unidade de Pronto Atendimento de Santo Antônio, em Vitória , o capixaba aguardou mais de três dias por um leito de UTI e precisou ser intubado na madrugada deste sábado (3), quando completou mais um ano de vida.

"Infelizmente no dia do aniversário dele, que faz 32 anos hoje, meu irmão precisou ser intubado ali mesmo, em uma unidade de saúde que não tem a estrutura que ele precisa para sobreviver", relata o irmão do paciente, Robson Samora. Segundo ele, Ronney deu entrada na unidade com 60% do pulmão comprometido pela doença. Os dois perderam o pai, que lutava contra um câncer e foi diagnosticado com Covid-19, em janeiro.

"A única coisa que a UPA nos informa é que ele está gravíssimo, que precisaria de transferência com urgência, mas isso desde que ele chegou aqui. Não tinha informações sobre a fila, nada. O quadro dele estava só piorando e nessa madrugada ele foi intubado. Não dava pra segurar mais", relata. O desespero era tão grande que a família tentou todos os recursos possíveis.

"Entrei na Justiça, recorri ao Ministério Público, pedi ajuda para deputado, prefeito, médicos conhecidos, ninguém pode fazer nada por ele" Robson Samora - Irmão de paciente que aguardava leito de UTI

PUBLICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS CHAMA ATENÇÃO

A esperança foi renovada no final da tarde deste sábado (3). Depois de quase quatro dias aguardando, Ronney foi transferido para o hospital Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de Covid-19. Nas redes sociais da esposa e dos familiares dele, é possível ver vídeos com pedidos de ajuda para conseguir transferi-lo o quanto antes.

Em sua última publicação no Facebook, antes de ser internado, o caminhoneiro compartilhou uma ilustração que retrata a luta dos profissionais que estão na linha de frente da Covid-19 para tentar salvar os pacientes internados. A imagem tem como legenda uma reflexão sobre a brevidade da vida e o capixaba compartilhou com a frase "pense nisso".