Corpus Christi: veja o que funciona na Grande Vitória

Saiba como ficam os horários de funcionamento de lojas, supermercados, shoppings, bancos e repartições públicas nesta quinta-feira (19)

Publicado em 17 de junho de 2025 às 18:37

Nesta quinta-feira (19), os católicos festejam o dia de Corpus Christi. A data tem o objetivo celebrar o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Embora não seja um feriado nacional, muitos órgãos públicos e empresas adotam ponto facultativo. Com isso, o funcionamento de shoppings, supermercados, comércio de rua e repartições públicas será alterado. >

A Gazeta preparou um resumo com as principais mudanças. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local. >

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: 14h às 21h, mas facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 22h;

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 12h às 13h e das 21h às 22h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Shopping Norte Sul (Vitória)

Lojas e quiosques: 13h às 19h, mas facultativo das 10h às 13h;



Praça de alimentação: 11h às 21h;



Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Shopping Moxuara (Cariacica)

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

Lojas e quiosques: 14h às 21h, mas abertura facultativa às 13h e fechamento facultativo às 22h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Shopping Mestre Álvaro (Serra)

Lojas e quiosques: 10h às 22h, mas facultativo de 9h às 10h;

Alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Shopping Montserrat (Serra)

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Shopping Masterplace Mall (Vitória)

Lojas e praça de alimentação: abertura facultativa das 9h às 18h.



Shopping Jardins (Vitória)

Lojas: abertura facultativa das 9h às 21h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões. >

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados têm regras especiais de funcionamento aos feriados, sendo permitida a abertura das lojas de 8h às 18h. No entanto, a existência de convenções ou aditivos que tenham sido firmados com o sindicato dos comerciários e os sindicatos patronais dos municípios, principalmente em cidades do interior, podem trazer outras orientações. >

Lojas (Extrabom, Extraplus e Atacado Vem)

As unidades de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Viana, Colatina, São Mateus e Central Administrativa abrirão das 08h às 18h;

Boulevard Shopping abrirá das 8h às 21h. >

Carone

Todas as lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto:

Loja de Laranjeiras: 8h às 22h. >

Perim

Lojas de Vila Velha, Vitória e Cariacica funcionarão das 8h às 18h;

Loja de Guarapari: 8h às 21h30. >

Supermercados BH

As unidades do Ibes, Santa Lúcia, Jardim Camburi, Centro de Vitória e Jardim América funcionarão até às 14h. As demais unidades vão até às 18h. >

Comércio de rua

No Polo de Moda da Glória, as lojas estarão fechadas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) esclareceu o horário de abertura é sempre definido pelas empresas. No Polo de Moda da Glória, as lojas estarão fechadas.>

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. >

Prefeituras

Vitória

Apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando. Na sexta (20), foi decretado ponto facultativo;

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986. >

Serra

A Prefeitura da Serra informou que as repartições públicas não estarão abertas ao público, mas que as atividades essenciais serão mantidas. Serviços como atendimento nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), recolhimento de lixo, disque-silêncio, dentre outros, estarão funcionando normalmente;

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;

Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;

Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar. >

Viana

A Prefeitura de Viana informa que nos dias 19 e 20 de junho, datas em que ocorre o feriado de Corpus Christi e ponto facultativo, respectivamente, não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal.

O município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;

O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;

O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;

Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;

O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446. >

Vila Velha

Na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20) a Prefeitura de Vila Velha vai manter os serviços essenciais municipais;

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;

Ouvidoria Municipal - telefone 162.

Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;

Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região;

Farol Santa Luzia - quinta-feira (19) e sexta-feira (20) - das 9h às 16h30;

Casa da Memória e Museu Homero Massena - quinta-feira (19), das 13h às 17h; sexta a domingo (20 a 22), das 8h30 às 17h30. >

Cariacica

Em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (19), não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Cariacica. Além disso, na sexta (20) e na segunda-feira (23), foi decretado ponto facultativo. Já na terça-feira (24), é feriado municipal de São João Batista e aniversário da cidade;

Nestes dias, os serviços essenciais, que não admitem paralisação, serão mantidos em regime de plantão, como o atendimento médico nos Prontos Atendimentos, coleta de lixo, Defesa Civil, Necrópole, entre outros que operam em regime de plantão;

PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;



Cemitérios - 6h às 18h.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari informou que somente os órgãos e entidades que trabalham em regime de escala ou plantão irão funcionar normalmente. >

