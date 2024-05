Corpus Christi: multidão toma conta das ruas de Castelo, no ES

Celebração religiosa é a maior do Espírito Santo e uma das 10 mais prestigiadas em todo o Brasil

Já são 61 anos de tradição! Os tapetes de Corpus Christi em Castelo, na região Sul do Espírito Santo, atraem mais uma vez verdadeira multidão. Com o tema “O pão nosso de cada dia”, a expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas visitem a cidade nesta quinta-feira (30). A celebração religiosa é a maior do Estado e está entre as 10 mais apreciadas no Brasil.