Clima ameno

Feriado de Corpus Christi deve ser com chuva e friozinho em todo o ES

Chegada de uma frente fria traz nebulosidade e as temperaturas ficam mais baixas do que se viu nos últimos dias; veja a previsão para os demais dias do feriadão

3 min de leitura min de leitura

O feriadão chegou e com ele o tempo fechado, ao menos esta é a previsão climática para o Estado. Nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, uma frente fria que avança lentamente sobre o Espírito Santo deve influenciar e derrubar a temperatura, de acordo com a climatologia do Incaper.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quinta deve ter muita nebulosidade e previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento deve soprar de fraca a moderada intensidade pelo litoral.

Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 19 °C e máxima de 29 °C. A região Serrana vai apresentar as menores temperaturas deste feriado, com mínima é de 14 °C e máxima de 26 °C.

Previsões para quinta-feira (30) Grande Vitória | Mínima de 19 °C e máxima 29 °C Região Sul | Mínima de 15 °C e máxima 25 °C Região Serrana | Mínima de 14 °C e máxima de 26 °C Região Norte | Mínima de 22 °C e máxima de 28 °C Região Noroeste | Mínima de 21 ° C e máxima de 29 °C Região Nordeste | Mínima de 24 °C e máxima de 28 °C Não sabe onde fica sua região? Veja aqui o mapa



Previsão para sexta-feira (31):

Na sexta-feira (31), fechando o mês de maio, a frente fria se afasta em direção ao oceano, mas deixa o tempo instável em parte do Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia em quase toda a metade Norte do Estado. O sol volta a predominar nas demais áreas, inclusive na Grande Vitória, sem chance de chuva. O vento deve soprar de fraca a moderada intensidade pelo litoral.

Previsão para sábado (1):

O mês de junho começa neste sábado (1), com chuva na Grande Vitória, região Noroeste, Serrana e no litoral Sul, causadas por umidade trazida pelos ventos costeiros. O tempo permanece aberto nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva.

O vento deve soprar com intensidade de fraca a moderada pelo litoral.

Previsão para domingo (2):

No primeiro domingo (2) de junho, previsão de chuva na madrugada e manhã entre a Grande Vitória e a região Nordeste, com tempo aberto nos demais horários. Também há previsão de chuvas esparsas nas demais áreas do norte capixaba e no trecho leste da região Serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta