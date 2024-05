Previsão da Climatempo

Onda de frio no Brasil deve derrubar temperaturas no ES no fim de maio

Termômetros devem ficar de 2 °C a 5 °C abaixo da média entre os dias 28 e 30 de maio no Sul do Espírito Santo e na Grande Vitória

ES vai ter queda de temperatura e termômetros vão ficar abaixo da média. (Climatempo)

O Espírito Santo deve ter acentuada queda de temperatura na próxima semana após uma frente fria de forte intensidade prevista para atingir o Estado no próximo sábado (25). Os termômetros devem ficar entre 2 °C e 5 °C abaixo da média entre os dias 28 e 30 de maio. A queda nos termômetros será provocada por uma onda de frio prevista para outros Estados brasileiros.

A Climatempo explica a formação da frente fria trará um ar polar um pouco mais abrangente para o Centro-Sul do Brasil nos próximos dias, provocando essa queda mais acentuada de temperatura. Em Estados como São Paulo, Mato Grosso e Paraná, há a possibilidade de onda de frio, com temperaturas 5 °C abaixo da média esperada nesta época do ano.

No Sul do Espírito Santo e na Grande Vitória, apesar de a queda de temperatura ainda não estar classificada como onda de frio, os termômetros também deve ficar em baixa devido ao fenômeno.

