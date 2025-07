Especialistas explicam

Tsunami na Rússia e no Japão terá reflexo no litoral do ES? Entenda

A dúvida surgiu após o terremoto de magnitude 8,8 registrado nesta quarta-feira (30) na Península de Kamchatka

Felipe Sena

Publicado em 30 de julho de 2025

Imagem de vídeo mostra primeiras ondas atingindo a costa do Japão Crédito: Reprodução / redes sociais

O terremoto de magnitude 8,8 registrado nesta quarta-feira (30), com epicentro próximo à Península de Kamchatka, na Rússia, gerou ondas de tsunami que atingiram territórios russos e japoneses, além de alertas em diversos países. Por causa do impacto, a reportagem de A Gazeta procurou especialistas para saber se o tremor pode provocar algum reflexo no Espírito Santo.>

Especificamente o terremoto desta quarta-feira não representa ameaça ao litoral capixaba nem a outras regiões costeiras do Brasil, pelo menos por enquanto. Mesmo assim, um dos especialistas fez um alerta quanto ao preparo local para lidar com esse tipo de situação. >

O tremor, considerado o mais intenso do mundo desde o desastre nuclear de Fukushima, em 2011, ocorreu em uma região altamente sísmica do planeta, conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Apesar do impacto local — com ondas entre três e quatro metros e evacuações em massa no Japão, Havaí e outras partes do Pacífico — os efeitos não chegam ao Atlântico Sul com força significativa.>

Luiza Leonardi Bricalli, doutora em Geologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica que a localização geográfica do Brasil em relação ao epicentro acaba protegendo nosso litoral. >

>

O Espírito Santo está a cerca de 15 mil quilômetros em linha reta do local do terremoto, separado pelo Oceano Pacífico e pelo continente sul-americano. A energia das ondas sísmicas e de um eventual tsunami se dissipa ao longo de grandes distâncias Luiza Leonardi Bricalli Doutora em Geologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Tsunami waves of about three meters tall now pummeling the East Coast of Japan, on the island of Hokkaido.pic.twitter.com/TT7ElI1nOP — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) July 30, 2025

Segundo Bricalli, o Brasil está localizado no interior da Placa Sul-Americana, distante das bordas onde ocorrem os grandes choques tectônicos. “Por isso, o país não está sujeito a terremotos de grande magnitude nem à formação de tsunamis locais”, destaca.>

Ela também esclarece que ondas oceânicas geradas no Pacífico raramente atravessam completamente o oceano para atingir com força o lado atlântico. >

Não há risco de formação de grandes ondas ou qualquer tipo de alerta para o Espírito Santo ou o litoral brasileiro neste momento Luiza Leonardi Bricalli Doutora em Geologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Japan right now as Tsunami waves begin. pic.twitter.com/3d0Ga8HoQ7 — ????? (@Nerdy_Addict) July 30, 2025

Especialista faz alerta sobre preparo

Embora os riscos diretos do tsunami estejam descartados para o Brasil, pelo menos momentaneamente, o doutor e mestre em Ciência Florestal e Ambiental Luiz Fernando Schettino chama a atenção para outra preocupação: a falta de preparo do país para lidar com eventos ambientais na costa.>

“Eu acho que nós estamos despreparados para lidar com algo que acontece na costa. A gente tem problema com lixo de navio, falta de fiscalização, óleo no mar. Não tenho conhecimento sobre alertas aqui no Espírito Santo relacionados à possibilidade de tsunamis. Neste cenário de mudanças climáticas, é preciso considerar a possibilidade”, afirma Schettino. >

The first tsunami waves have reached the shores of Severo-Kurilsk, Norther Kuril Islands . According to eyewitnesses, the water swept away a fish processing plant. pic.twitter.com/J2xH5XpSxY — Volcaholic ? (@volcaholic1) July 30, 2025

Para ele, se um evento semelhante tivesse ocorrido, por exemplo, nas Ilhas Canárias, na África, onde há atividade vulcânica, o Espírito Santo poderia ter sido afetado. >

Schettino ressalta ainda que o cenário de mudanças climáticas exige vigilância constante. “É necessário um olhar à costa em todos os sentidos. Quantos pescadores temos no mar? E se acontece alguma coisa?”, questiona. Ele defende a criação de um sistema de defesa e cultura de proteção para o ambiente marinho no Brasil.>

