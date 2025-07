Após terremoto

Capixaba é surpreendido por alerta de tsunami durante férias no Japão

Morador de Vitória estava em cidade costeira quando recebeu aviso no celular; governo japonês ordenou evacuação de áreas próximas ao mar

Um turista capixaba foi surpreendido por um alerta de tsunami nesta quarta-feira (30) enquanto passava férias no Japão . O oftalmologista Cesar Ronaldo Filho, morador de Vitória , estava na cidade litorânea de Atami, cerca de 100 km da capital Tóquio, quando recebeu a notificação de emergência pelo celular. O alerta foi emitido após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia , provocando ondas de até quatro metros que se deslocaram pelo Oceano Pacífico.>

Cesar contou que está hospedado em Tóquio e que pegou um trem-bala para ir até a cidade litorânea. Enquanto visitava um dos pontos turísticos, o Castelo de Atami, aproveitou a vista para fazer registros do mar (imagem acima) . Apesar dos alertas, o oftalmologista contou que o clima na região foi de tranquilidade. >

Um dos tremores mais fortes da história moderna

O tremor, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS), foi o mais forte registrado no mundo desde 2011, quando um abalo sísmico devastador atingiu o Japão e causou o desastre nuclear de Fukushima. O epicentro foi localizado a cerca de 125 km da cidade russa de Petropávlovsk-Kamtchatski, a uma profundidade de 19,3 km. Pouco depois, outro terremoto de magnitude 6,9 também foi registrado na região.>

Diante da ameaça de ondas perigosas, autoridades japonesas e americanas emitiram alertas de tsunami para várias regiões costeiras, incluindo Japão, Rússia, Havaí, Alasca, Canadá, Equador e países do sudeste asiático. O Japão chegou a suspender serviços de trem em algumas áreas como medida preventiva.>

Apesar do susto, não houve registro de feridos no Japão até o fechamento desta reportagem. Trabalhadores que atuam na antiga usina de Fukushima chegaram a ser retirados do local, mas nenhuma usina nuclear japonesa apresentou anormalidades.>