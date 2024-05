Corpus Christi: veja significado dos tapetes e como surgiu a tradição

Data relembra a última ceia de Jesus com os discípulos e é considerada uma das maiores festas católicas

A beleza, o colorido e as mensagens dos tapetes de Corpus Christi cobrem ruas de cidades pelo Brasil afora, inclusive no Espírito Santo, mantendo uma tradição no dia em que a Igreja Católica celebra o corpo e o sangue de Cristo no sacramento da Eucaristia. Essa data, que só é considerada feriado em alguns municípios, relembra a última ceia de Jesus com os discípulos e, por isso, é sempre comemorada em uma quinta-feira, 60 dias depois da Páscoa. Neste ano, será em 30 de maio.