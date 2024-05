Corpus Christi: os tapetes feitos por presos em cadeias no ES

Cerca de 100 internos participaram das atividades, que são coordenadas por voluntários da Pastoral Carcerária, ligada à Igreja Católica

Internos do sistema prisional capixaba celebram o Corpus Christi com os tradicionais tapetes que marcam a data, comemorada nesta quinta-feira (30). Os desenhos, que remetem ao sacramento da comunhão, foram feitos com palha de café, areia, pó de serra, corante e outros itens, e enfeitam corredores e acessos externos das penitenciárias. São mais de 350 metros lineares de imagens.