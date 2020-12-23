Para abordar assuntos relacionados à segurança pública, gestão, liderança e atualidades, o coronel Nylton Rodrigues é o novo colunista de A Gazeta. Mensalmente, a partir da próxima segunda-feira (28), o ex-secretário de Seguração do Estado e ex-comandante-geral da Polícia Militar vai contribuir nos assuntos em pauta tendo como base a experiência adquirida nos 33 anos dedicados à segurança pública do Espírito Santo. Com a entrada de Nylton Rodrigues, A Gazeta passa a contar com 38 colunistas fixos na editoria de Opinião.
O coronel afirmou que um dos desafios para a pauta da segurança em 2021 é retomar a redução dos homicídios. "Será um grande desafio, uma vez que a trajetória de redução foi descontinuada em 2020 com o aumento absoluto de homicídios em nosso Estado", detalhou.
"Para isso deve-se buscar a integração de esforços entre o Estado, município, Poder Judiciário, Ministério Público e sistema prisional. Inclusive, o tema do artigo que irá estrear nossa coluna será justamente o caminho que deve ser percorrido para a retomada da redução da violência"
Coronel Nylton, que já ocupou as funções de Secretário Estadual de Segurança Pública, Comandante Geral da PM, secretário de Segurança da Serra, diretor do Ciodes 190, entre outros, afirma que irá utilizar a vivência e experiência adquiridas nesses cargos para discutir e opinar sobre o tema, que ele caracteriza como "tão importante e impactante na vida de todos nós".
"Meu plano para 2021 é estudar e palestrar sobre gestão pública, liderança, segurança pública e gerenciamento de crises"
PERFIL
Nylton Rodrigues ingressou na Polícia Militar em 1988. Em 2010, no primeiro governo Casagrande, comandou o Batalhão da PM da Serra. Durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, foi convocado para assumir o cargo de comandante-geral da corporação no 4º dia da greve, a pedido do então governador Paulo Hartung, permanecendo no cargo até abril de 2018.
No período, foi o responsável por elaborar a lei que estabeleceu novas regras para promoções de policiais militares, que conferiu, em tese, um peso maior a critérios meritocráticos, além da antiguidade na tropa. A medida foi tida como a resposta imediata mais impactante à greve que tomou conta da PMES em fevereiro daquele ano.
De abril a dezembro de 2018, Nylton foi Secretário Estadual de Segurança Pública, ainda na administração de Paulo Hartung. De janeiro a maio de 2019, foi Secretário de Segurança e Defesa Social da Prefeitura de Serra. Chegou a ser cotado como possível sucessor do prefeito Audifax Barcelos (Rede), mas os dois romperam. Em julho, filiou-se ao Novo e se candidatou à Prefeitura de Vitória, mas não foi eleito.
Correção
23/12/2020 - 9:49
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que a coluna seria publicada mensalmente a partir de janeiro de 2021. Na verdade, a primeira coluna será publicada na próxima segunda-feira, dia 28 de dezembro. A data foi corrigida.