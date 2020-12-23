Coronel Nylton Rodrigues é o novo colunista de A Gazeta

"Para isso deve-se buscar a integração de esforços entre o Estado, município, Poder Judiciário, Ministério Público e sistema prisional. Inclusive, o tema do artigo que irá estrear nossa coluna será justamente o caminho que deve ser percorrido para a retomada da redução da violência"

No período, foi o responsável por elaborar a lei que estabeleceu novas regras para promoções de policiais militares, que conferiu, em tese, um peso maior a critérios meritocráticos, além da antiguidade na tropa. A medida foi tida como a resposta imediata mais impactante à greve que tomou conta da PMES em fevereiro daquele ano.