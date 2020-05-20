Coronavírus: prefeituras se preparam para aumento de demanda na saúde

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia é referência para atendimento da Covid-19 na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

A Gazeta procurou as prefeituras da Após a secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) divulgar que 60% das pessoas com sintomas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, não procuraram o serviço de saúde , o secretário Nésio Fernandes orientou que a população procure um médico ao apresentar sintomas gripais. Com o novo reforço de orientação, a reportagem deprocurou as prefeituras da Grande Vitória , região onde há maior número de casos, para saber como os municípios têm se preparado para atender um possível aumento na procura por atendimento.

De acordo com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, a primeira fase do Inquérito Sorológico constatou que das 5.775 pessoas testadas, 97 (2,1%) deram positivo para a doença. Dos 97 casos positivos, 19 (19,6%) não apresentaram nenhum sintoma, são as pessoas consideradas assintomáticas. Já 20 (20,6%) pessoas tiveram um sintoma, 10 (10,3%) tiveram dois sintomas, 11 (11,3%) três sintomas e 37 (38,1%) com quatro ou mais sintomas.

Ao divulgar os números, em coletiva de imprensa na última segunda-feira (18), o secretário destacou o quanto é fundamental para romper a cadeia de transmissão que a pessoa na presença do sintoma respiratório e de qualquer outro, como dor no corpo, febre, tosse, perda do sabor, procure o serviço de saúde para ser avaliado por um médico.

SERRA PEDE QUE SINTOMÁTICOS PROCUREM UNIDADES

Também procurada, a prefeitura da Serra informou, por nota, que os sintomas do novo coronavírus podem ser leves, semelhante a uma simples gripe, até sintomas severos com intensa falta de ar. Para atender essas pessoas, o município afirma que todas as unidades estão disponíveis.

"Pessoas com sintomas leves podem procurar as unidades básicas de saúde para serem orientados e acompanhados nas suas residências, já as pessoas com falta de ar, tosse e febre devem procurar as unidades de emergência. Na Serra, as três UPAS atendem Covid-19, porém a UPA de Castelândia é para atendimento exclusivo de pessoas com sintomas de Covid-19", explicou.

VILA VELHA APLICA TESTES RÁPIDOS

A prefeitura de Vila Velha informou que está disponibilizando o teste rápido em todas as unidades de saúde, como uma das estratégias enfrentamento da Covid-19. Já nas próximas semanas, o município irá disponibilizar testes swabs em cinco unidades de referência: em Jardim Marilândia, Vila Garrido, Ponta da Fruta, Ibes e Coqueiral de Itaparica.

Os testes são realizados apenas em pessoas com síndrome gripal e com febre aferida, com 45 a 59 anos, comorbilidades, grávidas, mulheres que tiveram filhos há duas semanas (incluindo em casos de aborto), população indígena e pessoas com privação de liberdade. Podem ser testados também em pessoas com síndrome gripal e sem febre, quando estão no grupo de hospitalizados, trabalhadores de saúde, profissionais das forças de segurança, idosos acima 60 anos, portadores de comodidades e idosos em instituição longa permanência.

A subsecretária de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que é médica, afirmou que a orientação da Sesa é válida, mas que é necessário ter cautela. Ela orienta que as pessoas não deixem de procurar um médico ao apresentarem sintomas, mas que não façam isso de forma imediata, como no primeiro espirro, por exemplo, e sim após dois ou três dias de sintomas, para evitar a superlotação das unidades.

"Os outros grupos podem ficar em isolamento por 14 dias em observação aos sinais de agravamento e de alerta, para retornar na unidade saúde, se os sintomas persistirem ou agravarem. O que não vejo como positivo é a pessoa espirrar e já procurar a unidade. Se acontecer isso, vai ter aglomeração de pessoas na unidade e uma procura muito grande nos centros de atendimento. O ideal é: se começar a apresentar tosse, febre, dor de garganta por dois ou três dias, aí sim procurar o médico. Caso contrário, vai superlotar as unidades e isso não pode acontecer nesse momento onde estamos vivendo um processo de transmissão comunitária", orientou.

VITÓRIA REFORÇA PRIMEIRO ATENDIMENTO PELO 156

Procurada, a Secretária de Saúde, Cátia Lisboa, frisou que moradores da Capital não devem deixar de procurar o médico, mas evitar as unidades de saúde no primeiro momento. Ela afirmou que o município não mudou o posicionamento e pede que a população priorize o atendimento pela Telemedicina, no número 156.

"São 29 médicos atuando nessa frente para esclarecer todas as dúvidas e encaminhar as pessoas para unidades de saúde e pronto atendimento se necessário. Nossa orientação permanece a mesma. As unidades estão preparadas desde o inicio da pandemia. Fizemos vários movimentos para reorganizar o serviço de saúde e atender as demandas de Covid-19 e outras queixas que possam acontecer. Mas nossa resposta é que, prioritariamente, as pessoas busquem o 156. Na Telemedicina os médicos prescrevem, dão atestado médico e laudos, se se julgarem necessário.

CARIACICA DIZ ESTAR PREPARADA PARA ATENDIMENTOS

Já a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica, informou que está preparada para acolher pessoas que procuram as unidades com suspeita de Covid-19. Além disso, a Semus afirma que está distribuindo testes rápidos para detectar coronavírus para todas as 28 unidades do município e reforçou a orientação do isolamento social.

"Tais testes serão utilizados seguindo nota técnica desses procedimentos. Nas unidades, todos os pacientes que buscam atendimento, identificados com suspeita de doença respiratória, recebem uma máscara e são direcionados como prioridade no atendimento. Todas as 28 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município atendem a qualquer cidadão que busca atendimento, inclusive com coronavírus. Caso necessário, são encaminhados aos Pronto Atendimentos de Nova Rosa da Penha, Bela Vista e o de Alto Lage", informou, por nota.

A Semus completou que nos PAs, os suspeitos de contaminação pelo coronavírus ficam em uma sala isolada dos demais. Após a consulta, caso o quadro do paciente esteja estável, ele é encaminhado para isolamento respiratório em domicílio. Já quando é indicada a internação, o PA aciona a Central de Regulação de Vagas, solicitando vaga em uma unidade hospitalar do Estado. No caso da Covid-19, a referência estadual é o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

"A Semus reforça ainda que o município não mede esforços para levar serviços de saúde e informação para o cidadão e que nesse momento, o isolamento social ainda é o melhor remédio. Orienta ainda, que caso seja necessário sair de casa, que o cidadão não deixe de usar máscara e fique sempre atento a todas as orientações de higiene. O cidadão também pode tirar dúvidas sobre doença (não é substituto para consultas) por meio do Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus no 3354-5635, diariamente, das 8h às 19h".

PARA CRM, NOVA ORIENTAÇÃO DA SESA VAI AJUDAR NA PREVENÇÃO

De acordo com Celso Murad, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM), a Sesa divulgou a orientação mais recente, devido o conhecimento atual sobre a doença. Ele afirmou que há indícios de que o tratamento precoce na Covid-19 tem melhorado evolução dos pacientes.

"A tendência é que quanto mais precocidade no tratamento, maior chance de evolução na melhora do quadro. As pessoas devem procurar as unidades nos primeiros sintomas e retornar com periodicidade enquanto não houver uma resposta satisfatória, para começar o tratamento. A Sesa fez certo em atualizar a conduta porque não adianta ficar estagnado em um protocolo rígido, pedindo para as pessoas ficarem em casa, esperando as coisas se agravarem. Tem que prevenir", disse.