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Linhares retoma atendimento parcial de consultas com especialistas

Consultas que foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus estão voltando a acontecer. Segundo a prefeitura, protocolos de proteção contra a doença estão sendo adotados para evitar o contágio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 11:44

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 11:44

Linhares retoma atendimento parcial de consultas em especialidades
As consultas com especialistas estavam agendadas para o mês de março, mas precisaram ser adiadas por causa do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Moradores de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, que aguardam por uma consulta com especialistas, como cardiologista, neurologista, angiologista, entre outros profissionais, começam a receber atendimento de forma parcial, a partir desta quarta-feira (20).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as consultas estavam agendadas para ocorrer em março deste ano, mas devido à situação de pandemia por causa do novo coronavírus, precisaram ser adiadas. Dessa forma, pacientes agendados na Central de Especialidades serão encaminhados pelas unidades de saúde que são referenciados.
Serão retomados os atendimentos de especialistas de forma parcial, consultas com cardiologista, neurologista, angiologista, ginecologista, geriatra, proctologista e cirurgião geral.
Atendimento de Pré-Natal para gestantes atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde também passarão a ser realizados de forma presencial. Neste caso, as consultas devem seguir um fluxo de acesso montado pela Secretaria Municipal de Saúde, com aprovação da coordenação da Atenção Especializada e Atenção Básica.

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ATENDIMENTOS ELETIVOS

As Unidades de Saúde do município devem retornar os atendimentos eletivos também de forma reduzida, seguindo as normas de prevenção e segurança, como o de uso de máscaras, sem aglomeração, hora marcada e sem acompanhantes dentro do setor.
Segundo o secretário de Saúde do município, Saulo Rodrigues Meireles, o agendamento será feito por profissionais da área por telefone. Os pacientes serão atendidos, após contato via telefone, sendo que a equipe da unidade de saúde ligará para fazer o agendamento com enfermeiro ou médico, proporcionando assim um ambiente seguro e prioritário, explica.

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Ainda segundo Meireles, todos os cuidados para prevenir a proliferação do novo coronavírus estão sendo adotados. É importante ressaltar a saúde está trabalhando seguindo notas técnicas federais, estaduais e municipais, relativas à proteção e à segurança dos profissionais e do paciente, com uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual). O número de atendimentos na Atenção Especializada, será reduzido devido ao aumento do tempo entre as consultas, para evitar aglomerações, completa.

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