Linhares retoma atendimento parcial de consultas com especialistas

As consultas com especialistas estavam agendadas para o mês de março, mas precisaram ser adiadas por causa do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Moradores de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , que aguardam por uma consulta com especialistas, como cardiologista, neurologista, angiologista, entre outros profissionais, começam a receber atendimento de forma parcial, a partir desta quarta-feira (20).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as consultas estavam agendadas para ocorrer em março deste ano, mas devido à situação de pandemia por causa do novo coronavírus , precisaram ser adiadas. Dessa forma, pacientes agendados na Central de Especialidades serão encaminhados pelas unidades de saúde que são referenciados.

Serão retomados os atendimentos de especialistas de forma parcial, consultas com cardiologista, neurologista, angiologista, ginecologista, geriatra, proctologista e cirurgião geral.

Atendimento de Pré-Natal para gestantes atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde também passarão a ser realizados de forma presencial. Neste caso, as consultas devem seguir um fluxo de acesso montado pela Secretaria Municipal de Saúde, com aprovação da coordenação da Atenção Especializada e Atenção Básica.

ATENDIMENTOS ELETIVOS

As Unidades de Saúde do município devem retornar os atendimentos eletivos também de forma reduzida, seguindo as normas de prevenção e segurança, como o de uso de máscaras, sem aglomeração, hora marcada e sem acompanhantes dentro do setor.

Segundo o secretário de Saúde do município, Saulo Rodrigues Meireles, o agendamento será feito por profissionais da área por telefone. Os pacientes serão atendidos, após contato via telefone, sendo que a equipe da unidade de saúde ligará para fazer o agendamento com enfermeiro ou médico, proporcionando assim um ambiente seguro e prioritário, explica.