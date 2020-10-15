Coronavírus: mortes caem 31,6% na primeira quinzena de outubro no ES

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, já tirou a vida de 3.694 pessoas no Estado Crédito: Prefeitura de Cariacica

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus segue diminuindo no Espírito Santo . Nesta primeira quinzena de outubro foram registrados 149 novos óbitos  69 a menos que o acumulado durante o mesmo intervalo em setembro, o que representa uma queda de 31,65%.

Para ter uma ideia ainda mais clara da redução, o número de mortes registradas na primeira quinzena de outubro só não é menor que o de abril  mês em que as primeiras mortes de capixabas na pandemia foram confirmadas. Considerando o recorte de 15 dias, junho  que teve a maior média diária de óbitos até agora  registrava 32 mortes no intervalo de 24 horas, enquanto outubro segue com a média de 10.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - mortes caem 31,6 por cento na primeira quinzena de outubro no ES

A Gazeta com base nas atualizações do Vale lembrar que essas comparações são feitas porcom base nas atualizações do Painel Covid-19 pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). Ou seja, utilizamos o número de mortes divulgadas a cada dia, no intervalo de 24 horas, o que não necessariamente representa a contabilização de óbitos que ocorreram na mesma data.

CASOS VOLTARAM A AUMENTAR

Se a redução das mortes é uma constatação positiva, o comportamento do número de novos contaminados merece atenção e serve de alerta: ele voltou a crescer depois de dois meses de redução. Na primeira quinzena de outubro foram confirmados mais 10.929 casos, 1.218 a mais que o mesmo período de setembro.

Embora o aumento não seja tão expressivo (+12,5%), ele pode estar refletindo o afrouxamento dos cuidados que a população deve ter, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos. Aglomerações têm sido registradas com frequência nas ruas, bares e praias, por exemplo. Outro fator que impacta no aumento de registros de novos casos é a maior testagem da Covid-19 realizada no Estado, já no primeiro atendimento médico.

Dados atualizados pela Sesa nesta quinta-feira mostram que 3.694 pessoas já morreram no Espírito Santo em decorrência da Covid-19.

SUBSECRETÁRIO COMENTA MOMENTO DA PANDEMIA NO ES

Apesar de ressaltar que as três semanas epidemiológicas seguintes ao Feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, apresentaram uma crescente de casos, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou que o Estado continua na fase de consolidação da queda.

"Em setembro e outubro, o Estado adotou critérios de ampliação de testagem, em que mais casos passaram a ser identificados. Antes, por causa da faixa etária ou pela ausência de sintomas mais graves, essas pessoas não faziam o teste. Aliado a isso, também houve uma exposição maior das pessoas no feriado. São fatores que se somam" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo

Já em relação ao número de mortes, ele revelou que também houve um aumento no final do mês passado, "mas a semana epidemiológica em vigor, que termina no sábado (17) deve ter uma redução significativa". Ele também explicou que o maior controle e conhecimento sobre a doença são fatores importantes para esta redução.