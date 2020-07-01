Coronavírus: mais da metade dos mortos no ES tinha problema cardíaco

Mulher segurando um cigarro Crédito: shutterstock

Das 1.692 pessoas que morreram em decorrência da doença no Estado, 946 apresentavam algum problema cardíaco  o que representa mais da metade do total de óbitos. Seguindo o ranking das comorbidades que mais matam no Espírito Santo, depois das doenças cardíacas vem diabetes, doenças do pulmão, obesidade, doenças renais e tabagismo.

Lembrando que cada pessoa pode ter mais de uma comorbidade, outras 566 eram diabéticas, 169 apresentavam alguma doença no pulmão, 148 eram obesas, 113 tinham alguma doença renal e 100 eram fumantes.

Em abril deste ano, a reportagem de A Gazeta fez um levantamento, que estima que, no Estado, que tem cerca de 4 milhões de habitantes, haja 1,3 milhão de hipertensos; 691 mil diabéticos; 21 mil com doenças do aparelho respiratório e mais de 23 mil com obesidade grave, segundo a Sesa. É essa a população que deve se manter ainda mais alerta.