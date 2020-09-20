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Pandemia

Coronavírus: ES registra 14 mortes e 571 novos casos em 24 horas

Atualização do painel sobre a pandemia neste domingo mostra um número de óbitos bem maior do que o que foi registrado nos últimos dias. Espírito Santo totaliza 124.291 casos e 3.422 mortos

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 16:59
100 mil casos de coronavírus
Vila Velha permanece como cidade com mais casos. São 17.171 no total Crédito: Arte Geraldo Neto
Espírito Santo registrou 571 novos casos de coronavírus e 14 óbitos nas últimas 24 horas. O número de mortes diárias teve um aumento significativo em relação aos dois últimos dias, quando foram registrados quatro óbitos no sábado (19) e cinco na sexta-feira (18). 
As informações são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que, na atualização deste domingo (20), indica 124.291 casos da doença e 3.422 mortes no Estado desde o início da pandemia.
O município do Estado com o maior número de casos continua sendo Vila Velha, com 17.171 notificações da Covid-19, seguido pelas demais cidades da Grande Vitória. A Serra tem 14.904 registros de pacientes infectados, em Vitória, outros 14.773, e, em Cariacica, 11.478 pessoas contraíram a doença.
Já o  número de pacientes considerados curados é de 113.819 no Espírito Santo, sendo 274 nas últimas 24 horas. A taxa de mortalidade no Estado é de 2,8% e 358.541 testes já foram realizados para identificar pessoas que contraíram a doença.

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