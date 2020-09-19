Prefeito de Irupi testa positivo para a Covid-19 e é internado

O prefeito de Irupi, Edmilson Meireles de Oliveira, de 55 anos, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo nota divulgada na noite desta sexta-feira (18), ele sentiu sintomas mais fortes da doença e foi encaminhado a um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Conforme o comunicado em suas redes sociais, o chefe do Executivo municipal foi diagnosticado durante a semana e, no início da noite de sexta, realizou exames para melhor avaliação de seu quadro de saúde, já que apresentou alguns sintomas mais fortes. Por prevenção, ele foi levado para o hospital para dar continuidade ao tratamento, informa a nota.
O estado de saúde de Edmilson é estável e segue com todos os cuidados médicos para sua melhor e mais rápida recuperação. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio que temos recebido. Vamos nos unir em uma corrente de oração para que Edmilson tenha alta médica o mais rápido possível, e esteja novamente em nosso meio, diz a publicação.
O pequeno município de Irupi, localizado na Região do Caparaó, contabiliza 253 casos da doença, oito mortos e 216 curados, conforma os dados do Painel Covid-19, divulgado pelo governo do Estado.