Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Prefeito de Irupi testa positivo para a Covid-19 e é internado

Edmilson Meireles de Oliveira, de 55 anos, apresentou sintomas fortes da doença, mas seu quadro é estável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 19:01

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 19:01

Edmilson Meireles de Oliveira, de 55 anos, foi levado para hospital em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O prefeito de Irupi, Edmilson Meireles de Oliveira, de 55 anos, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo nota divulgada na noite desta sexta-feira (18), ele sentiu sintomas mais fortes da doença e foi encaminhado a um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Conforme o comunicado em suas redes sociais, o chefe do Executivo municipal foi diagnosticado durante a semana e, no início da noite de sexta, realizou  exames para melhor avaliação de seu quadro de saúde, já que apresentou alguns sintomas mais fortes. Por prevenção, ele foi levado para o hospital para dar continuidade ao tratamento, informa a nota.
Ver essa foto no Instagram

NOTA! O Prefeito Municipal de Irupi, Edmilson Meireles, informa que durante essa semana testou positivo para o Novo Corona Vi?rus (COVID-19). No ini?cio da noite de hoje realizou alguns exames rotineiros para uma melhor avaliac?a?o de seu quadro de sau?de, pois teve alguns sintomas mais fortes. Diante disso, por motivo de prevenc?a?o foi realizada a sua transfere?ncia para um Hospital de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O estado de sau?de de Edmilson e? esta?vel e segue com todos os cuidados me?dicos para sua melhor e mais ra?pida recuperac?a?o. Agradecemos as inu?meras mensagens de apoio que temos recebido. Vamos nos unir em uma corrente de ORAC?A?O para que Edmilson tenha alta me?dica o mais ra?pido possi?vel e esteja novamente em nosso meio. #Forc?aEdmilson #Ore #EstamosComVoce?

Uma publicação compartilhada por Edmilson Meireles (@edmilson.irupi) em

O estado de saúde de Edmilson é estável e segue com todos os cuidados médicos para sua melhor e mais rápida recuperação. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio que temos recebido. Vamos nos unir em uma corrente de oração para que Edmilson tenha alta médica o mais rápido possível, e esteja novamente em nosso meio, diz a publicação.
O pequeno município de Irupi, localizado na Região do Caparaó, contabiliza 253 casos da doença, oito mortos e 216 curados, conforma os dados do Painel Covid-19, divulgado pelo governo do Estado.

Veja Também

Vereador de Irupi, no ES, morre vítima da Covid-19

O que fica liberado no ES com a maioria das cidades em risco baixo

ES tem quase todos os municípios no risco baixo para a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano
Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados