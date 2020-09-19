Prefeito de Irupi testa positivo para a Covid-19 e é internado

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NOTA! O Prefeito Municipal de Irupi, Edmilson Meireles, informa que durante essa semana testou positivo para o Novo Corona Vi?rus (COVID-19). No ini?cio da noite de hoje realizou alguns exames rotineiros para uma melhor avaliac?a?o de seu quadro de sau?de, pois teve alguns sintomas mais fortes. Diante disso, por motivo de prevenc?a?o foi realizada a sua transfere?ncia para um Hospital de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O estado de sau?de de Edmilson e? esta?vel e segue com todos os cuidados me?dicos para sua melhor e mais ra?pida recuperac?a?o. Agradecemos as inu?meras mensagens de apoio que temos recebido. Vamos nos unir em uma corrente de ORAC?A?O para que Edmilson tenha alta me?dica o mais ra?pido possi?vel e esteja novamente em nosso meio. #Forc?aEdmilson #Ore #EstamosComVoce?