Condomínio é multado por desmatar área de preservação na Serra

De acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), empresa responsável terá de pagar mais de R$ 200 mil

Um condomínio de casas de temporada no distrito de Putiri, na zona rural do município da Serra, foi multado em R$ 212.397,26 por desmatamento ilegal. De acordo com informações divulgadas pelo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), a instituição responsável pelo empreendimento — que não teve o nome divulgado — terá que recuperar o dano ambiental causado.