Promessa de Casagrande

Complexo com hospital e Hemoes em São Mateus deve ficar pronto em 2026

Governador Renato Casagrande disse que o Complexo de Saúde do Extremo Norte vai abrigar ainda farmácia e a Superintendência de Saúde, além de Hemoes e hospital com 340 leitos

O Complexo de Saúde do Extremo Norte, que está sendo construído em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, deve ficar pronto em 2026, conforme afirmou o governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (21). O local deve receber também uma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes), além do funcionamento de farmácia e da Superintendência de Saúde.>