Carreta tomba na BR 101 em Ibiraçu após perder controle em curva

Um vídeo (veja acima) mostra o momento em que uma carreta perde o controle em uma curva e tomba fora da pista, no km 223 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente não deixou vítimas e a rodovia está liberada para o tráfego de veículos, com interdição apenas do acostamento. O trânsito no local apresentou lentidão após a ocorrência. >