Incêndio destrói oficina de eletrodomésticos em Vitória

Uma oficina de eletrodomésticos pegou fogo na manhã desta segunda-feira (21), na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Ninguém ficou ferido, mas o local ficou totalmente destruído. O proprietário, Flaurindo Guedes, contou que havia saído para comprar materiais, mas a esposa ficou no estabelecimento e viu a fumaça e as chamas se espalharem rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as causas do incêndio ainda são desconhecidas.>