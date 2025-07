Mulher ficou ferida

Motorista com carro alugado atinge poste, supermercado e foge em Colatina

Condutor deixou o local após o acidente e, dentro do veículo, havia uma passageira – que ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Um motorista com um carro alugado bateu em um poste e depois acabou invadindo um supermercado no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor deixou o local, e deixou uma mulher ferida no interior do veículo. O homem acabou identificado pela corporação porque O contrato de locação estava dentro do automóvel, um Ford Ka Sedan branco.>

A PM disse que uma testemunha relatou ter visto o acidente e afirmou que viu o motorista sair do local em direção ao Centro de Colatina. Segundo a Polícia Militar, profissionais do Corpo de Bombeiros foram acionados e resgataram a mulher ferida, que ficou presa às ferragens do veículo. >

A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, com uma lesão séria na perna esquerda e também um corte profundo na proximidade do olho. Ela bastante desorientada, segundo a PM.>

Consta em boletim de ocorrência da PM que, devido ao estado em que ficou o poste, bastante danificado, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, Luz e Força Santa Maria, foi acionada. E como o acesso ao supermercado ficou liberado por conta dos danos à porta do estabelecimento com o impacto do acidente, um funcionário de uma empresa de segurança foi ao local fazer a vigilância.>

O supermercado possui câmeras de segurança que podem ter registrado o momento exato do acidente, afirmou a PM. O veículo foi encaminhado a um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre a ocorrência.>

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Colatina. "Não há detalhes que possam ser divulgados no momento", disse. A corporação pediu que qualquer informação sobre o caso pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, com anonimato garantido.>

