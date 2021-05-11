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Covid-19

Com a suspensão da Astrazeneca, grávidas do ES vão ser vacinadas com a Pfizer

Governo decidiu pela organização da vacinação macrorregional das gestantes capixabas que ainda não foram vacinadas com imunizantes da Pfizer. Aplicação da Astrazeneca em grávidas foi suspensa em todos os municípios do Espírito Santo

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 12:46

Publicado em 

11 mai 2021 às 12:46
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa
O imunizante da Pfizer  Crédito: Divulgação
As mulheres gestantes que aguardam a vacinação contra a Covid-19 devem ser imunizadas, a partir de agora, com doses da Pfizer. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. A aplicação da Astrazeneca em grávidas foi suspensa em todos os municípios do Espírito Santo, seguindo a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
De acordo com o secretário, diante deste cenário de suspensão, junto ao incremento de doses da Pfizer/BioNTech na Campanha de Vacinação e o recebimento de mais de 23 mil doses nessa segunda-feira (10), o Governo decidiu pela organização da vacinação macrorregional das gestantes capixabas que ainda não foram vacinadas com imunizantes da Pfizer.
“Estamos organizando, junto aos municípios, como se dará a operacionalização e aplicação da vacina da Pfizer em gestantes que ainda não receberam imunizante”, informou.
Em um vídeo publicado no youtube, o secretário orientou que as grávidas que receberam a primeira dose da Astrazeneca, devem observar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinais, e tendo quaisquer sintomas, procurar um serviço de saúde. “No entanto, o Estado não registrou nenhum evento adverso grave com a vacina da Astrazeneca em gestantes”, garantiu.
Confira o vídeo na íntegra: 

ANVISA 

Na noite de segunda-feira (10, a  Anvisa emitiu nota recomendando a suspensão imediata do uso da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford em gestantes. No Brasil, o imunizante é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). 
De acordo com a agência reguladora, a orientação é resultado do monitoramento de efeitos adversos da vacina. "A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)", diz a nota enviada à imprensa. A atual bula do imunizante não recomenda a aplicação em grávidas sem orientação médica individual.

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