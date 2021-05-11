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Efeitos adversos

Anvisa recomenda suspensão da vacina da Astrazeneca em gestantes

De acordo com a agência reguladora, a orientação é resultado do monitoramento de efeitos adversos da vacina. Ministério da Saúde investiga o caso de uma gestante que morreu no Rio de Janeiro

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 06:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2021 às 06:41
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nota no final da noite desta segunda-feira, 10, recomendando a suspensão imediata do uso da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford em gestantes. No Brasil, o imunizante é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz).
De acordo com a agência reguladora, a orientação é resultado do monitoramento de efeitos adversos da vacina. "A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)", diz a nota enviada à imprensa. A atual bula do imunizante não recomenda a aplicação em grávidas sem orientação médica individual.

MORTE DE GESTANTE

Segundo a coluna Painel, da Folha de São Pauloo Ministério da Saúde que investiga o caso de uma gestante que morreu no Rio de Janeiro após ter sido imunizada com a vacina. Além do caso relatado no Rio, a coluna questionou o Ministério sobre outra morte relatada na Bahia, mas a pasta informou que está investigando apenas um dos casos. 

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