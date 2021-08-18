Codesa vai isolar área e remover plataforma que desabou em Vitória

Your browser does not support the video tag.

Atualização Durante esta quarta-feira (18), parte da estrutura que caiu foi retirada do local, que também recebeu uma interdição para evitar o acesso das pessoas ao mar no trecho que ficou sem guarda-corpo.

As medidas foram anunciadas pela companhia nesta quarta-feira (18), por meio de nota. Apesar do comprometimento com a retirada da plataforma, a Codesa afirmou que "nunca explorou o equipamento" e que a "operação e manutenção sempre foi de responsabilidade dos próprios catraieiros, que exerciam atividades de transporte público no canal".

Perigo anunciado: estrutura da plataforma estava em mau estado

Já a Prefeitura de Vitória informou que a Companhia Docas do Espírito Santo foi a responsável pela construção da plataforma. Assim como disse o ex-presidente da Associação de Catraieiros, Aderaldo Francisco Alves, que garantiu, inclusive, que a manutenção do local também era feita pela Codesa.

"Enquanto nós estávamos lá (até 2015), a Codesa fazia a manutenção. Depois que tomaram o serviço, abandonaram. É um risco para a população, porque é de ferro e qualquer probleminha pode cortar ou causar algum dano" Aderaldo Francisco Alves - Ex-presidente da Associação de Catraieiros, em entrevista em julho deste ano

Quando acionado anteriormente, o município alegou que não tinha responsabilidade pela estrutura, ainda que esta fosse acessada diretamente pela calçada da Avenida Beira-Mar, sem qualquer tipo de interdição ou sinalização.

Questionada novamente nesta quarta-feira (18), a Prefeitura de Vitória informou que fez o isolamento da área para evitar o acesso ao mar e realizou a retirada do material que caiu no calçadão. A Defesa Civil municipal também vistoriou o local e fará um laudo que tem prazo de 30 dias para ser concluído.

Veja Também Catraieiros de Vitória querem indenização pelo fim das atividades

PERIGO ANUNCIADO: ENTENDA

A Gazeta denunciou o mau estado de conservação da plataforma, que era utilizada para embarque e desembarque dos antigos catraieiros — condutores de embarcações que faziam a travessia entre No início de julho deste ano,denunciou o mau estado de conservação da plataforma, que era utilizada para embarque e desembarque dos antigos catraieiros — condutores de embarcações que faziam a travessia entre Vitória Vila Velha . Sem providências anteriores, ela desabou nessa terça-feira (17).

Fernando Madeira registrou a estrutura metálica caída, com os pilares de sustentação enferrujados e levantados, invadindo parte da calçada da Avenida Beira-Mar, no Pouco após o ocorrido, o fotógraforegistrou a estrutura metálica caída, com os pilares de sustentação enferrujados e levantados, invadindo parte da calçada da Avenida Beira-Mar, no Centro da Capital , oferecendo riscos aos pedestres e ciclistas que passam pelo trecho.

Antiga plataforma dos catraieiros caí em Vitória

Na ocasião da primeira reportagem, já dava para perceber vários sinais de deterioração da plataforma: o metal estava corroído em vários pontos, de cima a baixo; o chão de concreto apresentava buracos e desníveis; o telhado tinha furos e parte dos corrimões e parapeitos estavam soltos.

Your browser does not support the video tag.

Outro agravante da situação é que o espaço, embora já não fosse utilizado com a finalidade inicialmente proposta, era totalmente acessível aos pedestres. Como fica na região do Porto de Vitória , com vista para o Morro do Penedo, muitas pessoas paravam no local para apreciar a vista, fotografar ou pescar.