Circulação de passageiros dobra na Rodoviária de Vitória

Abordagens da barreira sanitária na Rodoviária de Vitória Crédito: TV Gazeta

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, deu números que chamam atenção: na barreira sanitária instalada na Rodoviária da capital, em 24 de abril, a média de abordagens era de 200 a 220 pessoas. Agora essa média saltou para 415 passageiros.

"Percebemos o aumento de circulação de pessoas, inclusive gente com sintomas gripais fazendo deslocamento. E muitos relatam, ao desembarcar, que vieram visitar amigos e parentes. Não são pessoas que têm atividades essenciais para estar circulando" Arlete Frank Dutra - Gerente de Vigilância em Saúde de Vitória

Arlete explicou que é feita a orientação no desembarque, medida a temperatura e que há a recomendação sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Na presença de sintomas, a pessoa abordada é orientada a procurar a Unidade de Saúde mais próxima da residência para checar os cuidados a serem adotados.

Esse aumento é preocupante porque estamos em um momento de velocidade acelerada da transmissão do novo coronavírus. Se não respeitarem o isolamento social, a tendência é que a curva de novos casos demore a descer, finalizou.