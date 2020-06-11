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Desrespeito ao isolamento

Circulação de passageiros dobra na Rodoviária de Vitória

Dados da barreira sanitária instalada no local apontam para o aumento de circulação de pessoas, inclusive com sintomas gripais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 07:27

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 07:27

Abordagens da barreira sanitária na Rodoviária de Vitória
Abordagens da barreira sanitária na Rodoviária de Vitória Crédito: TV Gazeta
Quinta-feira, 11 de junho, início do feriadão de Corpus Christi. Apesar do avanço da transmissão do novo coronavírus e de frequentes apelos de gestores, inclusive do governador Renato Casagrande, para que as pessoas respeitem o isolamento social, o índice não aumenta.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, deu números que chamam atenção: na barreira sanitária instalada na Rodoviária da capital, em 24 de abril, a média de abordagens era de 200 a 220 pessoas. Agora essa média saltou para 415 passageiros.
"Percebemos o aumento de circulação de pessoas, inclusive gente com sintomas gripais fazendo deslocamento. E muitos relatam, ao desembarcar, que vieram visitar amigos e parentes. Não são pessoas que têm atividades essenciais para estar circulando"
Arlete Frank Dutra - Gerente de Vigilância em Saúde de Vitória
Arlete explicou que é feita a orientação no desembarque, medida a temperatura e que há a recomendação sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Na presença de sintomas, a pessoa abordada é orientada a procurar a Unidade de Saúde mais próxima da residência para checar os cuidados a serem adotados.
Esse aumento é preocupante porque estamos em um momento de velocidade acelerada da transmissão do novo coronavírus. Se não respeitarem o isolamento social, a tendência é que a curva de novos casos demore a descer, finalizou.
A barreira sanitária na Rodoviária de Vitória funciona todos os dias, das 7 às 19 horas, com auxílio de três técnicos da Secretaria de Saúde Municipal.

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