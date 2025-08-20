Obra para reparar adutora interdita parte de rua no Centro de Vitória

Funcionários da Cesan trabalham para consertar o ro Crédito: Yago Araújo

Um trecho da Rua Henrique Novaes, no cruzamento com a Rua Governador José Sette, no Centro de Vitória, está interditado na manhã desta quarta-feira (20) devido a uma obra da Cesan. A intervenção ocorre após o rompimento de uma adutora que abastece o Morro da Gruta da Onça.

A faixa da esquerda está bloqueada e a região está sem abastecimento de água até a conclusão dos trabalhos, previstos para serem finalizados ainda na tarde desta quarta-feira. Apesar da interdição, não há registro de transtornos no trânsito. A Guarda Municipal está no local orientando os motoristas.

Em nota, a Cesan informa que a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na tarde desta quarta. Uma faixa da via está interditada para a execução dos trabalhos. A Cesan está à disposição da população pelos canais de atendimento: telefone 115 ou WhatsApp (27) 3422-0115.