Biscoitos com informações nutricionais falsas são recolhidos em lojas de Vitória e Vila Velha

Uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) recolheu biscoitos com informações nutricionais falsas em lojas de Vitória e Vila Velha. A ação, deflagrada na terça-feira (19), proibiu a venda e retirou do comércio aproximadamente 750 unidades de um tipo de biscoito. Análises laboratoriais constataram que o produto, vendido como saudável, possuía alto teor de sódio, o que pode fazer mal a saúde e enganar o consumidor.