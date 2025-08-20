A Gazeta - Agora

Biscoitos com informações nutricionais falsas são recolhidos em lojas de Vitória e Vila Velha

Publicado em 20/08/2025 às 06h05

Uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) recolheu biscoitos com informações nutricionais falsas em lojas de Vitória e Vila Velha. A ação, deflagrada na terça-feira (19), proibiu a venda e retirou do comércio aproximadamente 750 unidades de um tipo de biscoito. Análises laboratoriais constataram que o produto, vendido como saudável, possuía alto teor de sódio, o que pode fazer mal a saúde e enganar o consumidor.

Outras informações serão repassadas em coletivas de imprensa na manhã desta quarta-feira (20) na Decon.

