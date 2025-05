Veja vídeo

Ciclistas tomam ruas de Vitória e Vila Velha no Pedalaço Pela Paz

Evento reuniu milhares de pessoas na manhã deste domingo, em um percurso da Praça do Papa, na Capital, até a Prainha, no município canela-verde

Milhares de ciclistas foram às ruas de Vitória e de Vila Velha na manhã deste domingo (25) no "Pedalaço Pela Paz" . O evento, realizado pelo Ministério Público (MPES) e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), é considerado um dos maiores passeios ciclísticos do Estado e marca o Dia Estadual da Cultura de Paz.>

Na edição realizada neste domingo, quatro mil pessoas participaram do pedalaço que, segundo os realizadores, arrecadou duas toneladas de alimentos. Com caráter esportivo e beneficente, o Pedalaço já arrecadou, ao longo de sua história, mais de 100 toneladas de alimentos para instituições sociais da Grande Vitória .>

Incidente na ciclovia da Terceira Ponte

Também nesta manhã, um ciclista que cruzava a Ciclovia da Vida no sentido Vila Velha x Vitória passou mal e precisou ser socorrido por uma equipe da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb|ES) responsável pela gestão da via. >