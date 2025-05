Inclusão da terceira idade

Projeto combate solidão e dá mais qualidade de vida a idosos em Vila Velha

São cerca de 50 homens e mulheres com mais de 60 anos que se reúnem semanalmente para atividades de promoção da saúde

As atividades são divididas em três momentos principais: rodas de conversa para educação em saúde, exercícios que estimulam a cognição e práticas de atividade física. Além disso, o grupo realiza passeios turísticos e encontros ao ar livre, proporcionando experiências de socialização e bem-estar. São cerca de 50 homens e mulheres com mais de 60 anos que se reúnem semanalmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) para atividades de promoção da saúde, inclusive passeios turísticos e voltados para o lazer.>

Segundo Lucia Gatto, integrante do projeto, a iniciativa ajuda os idosos a reencontrar a autoestima. "As pessoas veem o idoso como uma fábrica de doenças, mas não somos isso. Não somos um problema. Somos os jovens que deram certo e hoje estamos aqui, vivendo", observou. >

Remada da Inclusão

Na última sexta-feira (12), os idosos participaram da Remada da Inclusão na Praia da Costa, atividade de canoa havaiana promovida em parceria com a equipe Hip Va’a. As remadas inclusivas já fazem parte do cotidiano da escola. “As pessoas idosas têm muitas necessidades que vão além do tratamento de doenças”, afirma o instrutor Leonardo Ferreira Soares.>