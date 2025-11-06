No Caparaó

Chuvas deixaram mais de 180 desalojados e 50 desabrigados em Muniz Freire

Tempestade resultou no acumulado de 80mm chuva, com quase 20min de ventos intensos chegando a 60km/h e queda de granizo

Carol Leal Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:02

Comerciantes tiveram prejuízos com o temporal registrado na cidade nos últimos dias Crédito: Isabelle Oliveira

Cerca de 184 pessoas ficaram desalojadas e 53 desabrigadas após o temporal que atingiu a cidade de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, na última terça-feira (4). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (6) pela prefeitura municipal, que disse que os desabrigados foram acolhidos em uma igreja. Não há nenhum registro de morte em decorrência das chuvas.

Para reparar os danos causados na cidade, equipes realizam a limpeza das ruas; mais de 4 mil telhas e lonas serão distribuídas pela administração para famílias previamente cadastradas; dois caminhões-pipa auxiliam no fornecimento de água; e kits de hipoclorito de sódio (utilizado para limpeza e desinfecção de água e alimentos) estão sendo distribuídos às famílias atingidas.

Comunidades rurais seguem isoladas devido à queda de barreiras e pontes. Na sede da cidade, a Escola Municipal Lia Therezinha Merçon Rocha foi interditada por risco de desabamento de uma laje, afetando 850 alunos até a próxima segunda-feira (10).

Tempestade

Um temporal com ventos intensos e queda de granizo atingiu Muniz Freire no início da noite de terça-feira (4), causando danos diversos em toda a cidade. Na quarta-feira (5), a prefeitura municipal decretou estado de emergência, deixando todos os órgãos municipais sob a coordenação da Defesa Civil.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a tempestade resultou no acumulado de 80mm chuva, com quase 20min de ventos intensos (chegando a 60km/h) e queda de granizo.

