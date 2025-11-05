Prefeitura decreta situação de emergência após chuvas em Muniz Freire

A prefeitura de Muniz Freire decretou situação de emergência após um temporal que atingiu e destruiu parte da cidade situada no Caparaó capixaba na noite de terça-feira (4). O decreto foi divulgado pela prefeitura municipal na manhã desta quarta-feira (5) e coloca todos os órgãos municipais sob a coordenação da Defesa Civil, a fim de otimizar o atendimento às famílias afetadas e aos danos causados.