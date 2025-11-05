A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Prefeitura decreta situação de emergência após chuvas em Muniz Freire

Atualizado em 05/11/2025 às 19h08

A prefeitura de Muniz Freire decretou situação de emergência após um temporal que atingiu e destruiu parte da cidade situada no Caparaó capixaba na noite de terça-feira (4). O decreto foi divulgado pela prefeitura municipal na manhã desta quarta-feira (5) e coloca todos os órgãos municipais sob a coordenação da Defesa Civil, a fim de otimizar o atendimento às famílias afetadas e aos danos causados.

Chuvas intensas causaram transtornos e até queda de granizo no início da noite desta terça-feira (4) na cidade de Muniz Freire

A Defesa Civil municipal está autorizada, ainda, a entrar em propriedades privadas em situações de risco, com a possibilidade de realizar desapropriações ou dispensa de licitação em casos emergenciais. Voluntários podem ajudar nas ações de campo, nas campanhas de arrecadação e nos abrigos municipais.

Publicidade