Casas espíritas e igrejas mantêm atendimento de fiéis pela internet

Ritos de fé e de assistência aos que estão precisando foram mantidos por várias denominações religiosas durante a pandemia por meio virtual Crédito: Divulgação

Embora não tenham sido proibidos de funcionar durante a pandemia da Covid-19 , as medidas de saúde e segurança necessárias neste período levaram igrejas, casas espíritas e outros espaços religiosos a adotar novos recursos para garantir o atendimento a fiéis. A internet se tornou instrumento facilitador para promover os encontros, agora com o distanciamento indispensável. E, mesmo quando o retorno presencial não for mais um risco, as atividades virtuais deverão ser mantidas.

Nas casas espíritas, encontros, palestras públicas e evangelização de crianças têm sido realizadas, na modalidade online, desde que as atividades presenciais foram suspensas. Um dos importantes trabalhos que realizam, o atendimento fraterno, também está em uma nova versão, adaptada aos novos tempos.

A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (FEES) criou a linha de telefone 3300-5000, pela qual seguidores da doutrina fazem o acolhimento de pessoas que estão em sofrimento. No início, eram 12 atendentes e, atualmente, já são 46, que garantem a assistência todos os dias da semana, das 8 às 22 horas - um período até mais abrangente do que quando era presencial.

"Nossa grande preocupação é com a preservação da vida. Por isso, não recomendamos os encontros presenciais e, nesse sentido, o atendimento fraterno online vem preenchendo uma lacuna, desde o início de maio, na assistência aos que precisam", ressalta o presidente da entidade, Fabiano Santos.

Diretora da área de atendimento espiritual da Federação, Rejane Nascimento conta que as pessoas que realizam o trabalho têm experiência de no mínimo dois anos no formato presencial. "O atendimento tem que ter uma acolhida fraterna, escuta sem nenhum preconceito, e o direcionamento para que essa dor seja amenizada e a pessoa, curada. A cura, muitas vezes, está dentro do próprio atendido e o esclarecimento faz com que perceba que a desarmonia foi por conta da fé que vacilou", ressalta.

As principais causas que têm levado as pessoas a procurar pelo atendimento são conflitos de relacionamento, crise de ansiedade, pandemia da Covid-19 e depressão. Contudo, Fabiano Santos observa que, para as duas primeiras motivações, também houve influência do cenário crítico na saúde, embora este momento apareça como um terceiro motivo.

PERFIL

O atendimento, que já ultrapassou as divisas do Estado e até a fronteira do país, é procurado predominantemente pelas mulheres. Elas representam quase 85% do total de consultas realizadas. A faixa etária com maior incidência é de 31 a 40 anos, seguida pela de 41 a 50 anos, que equivalem a, respectivamente, 29,4% e 20,9% dos atendimentos.

Mas, diferentemente do que poderia ser imaginado, não são os espíritas que apresentam mais demandas. Ao longo de quase três meses de trabalho, 54% eram pessoas que não seguem a doutrina. Fabiano Santos assegura, entretanto, que não há nenhum movimento para a catequese de quem procura pelo atendimento.

"As pessoas que têm necessidade, cujas preocupações lhe tiram o equilíbrio, vão ser atendidas, independentemente do credo. E pretendemos manter o serviço, mesmo depois da pandemia, como uma atividade complementar ao trabalho presencial", pontua Fabiano Santos.

TRABALHO VIRTUAL CONTINUA

Presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória, Enoque de Castro Pereira ressalta que várias denominações têm realizado as suas celebrações a distância, com transmissão pela internet, e que a conduta deverá ser mantida como uma nova opção para os fiéis.

""O culto online chegou para ficar. Nada será como antes. Até mesmo o uso de máscaras eu acredito que continuará na rotina das pessoas" Enoque de Castro Pereira - presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória

Encontros nas residências dos fiéis também deverão passar a ser uma opção nesse "novo normal", levando a igreja para dentro de casa, com grupos menores.

Algumas igrejas já utilizavam essa metodologia dos grupos caseiros há algum tempo, mas acho que a pandemia vai fortalecer essa visão. Evita que as pessoas tenham que se deslocar de ônibus, por exemplo, ou estar em locais de grandes aglomerações", sustenta o pastor Enoque.

O líder religioso diz, ainda, que muitas denominações evangélicas têm promovido aconselhamentos online, com pastores atendendo os fiéis pela internet, em videochamadas e outros recursos tecnológicos. Para Enoque de Castro, esse modelo de assistência deverá continuar nas igrejas, mesmo quando o atendimento presencial for plenamente restabelecido.