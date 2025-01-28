Casal cai em golpe de consórcio e leva prejuízo de R$ 20 mil no ES

A empresa do meu cliente também é uma vítima dessa situação criminosa, e não teve qualquer participação/relação com a negociação fraudulenta realizada pelo vendedor, que era um prestador de serviços recém-contratado.



Inclusive, foi rescindido o contrato de prestação de serviços no momento de ciência dos atos ilícitos. Imediatamente após tomar conhecimento, após a consumidora fazer contato e informar como havia sido toda a negociação e que havia feito o pagamento diretamente na conta do prestador de serviços, a empresa alertou se tratar de uma conduta proibida, ilegal e que o contrato não tinha validade, haja vista que a administradora do consórcio não tinha ciência de nada e nem existia qualquer termo de contrato.



Isso com base nas próprias provas que a consumidora apresentou, ou seja, de pagamentos realizados diretamente para o vendedor/prestador de serviços, sem a prévia assinatura de contrato de consórcio, tendo todos os fatos acontecidos em ambientes externos, sem supervisão ou participação que qualquer pessoa ligada à empresa.

Após isso, a consumidora foi orientada a procurar a autoridade policial e informar o ocorrido, haja vista que tinha sido vítima de um golpe do vendedor, que se passou como representante direto da administradora de consórcios, contudo, não tem qualquer contato ou relação com ela.

Destaca-se que a empresa dos meus clientes não compactua com práticas ilícitas de nenhuma forma, e quando toma conhecimento de algo contrário ao que estabelece o Código de Defesa do Consumidor toma imediatamente as providências legais para proteger e respeitar os direitos dos consumidores e punir quem agiu de forma ilícita.

Meus clientes estão à disposição das autoridades públicas para colaborar no que for necessário para punir os que agem contra a Lei.