Policial dá tapa no rosto de homem durante abordagem em Vitória

Nas imagens é possível observar que um militar segura o homem - que não apresenta reação ou tentativa de se desvencilhar - enquanto o outro policial agride.

No entanto, a PM se limitou a informar apenas que reitera seu compromisso com a transparência e informou que já está tomando as providências necessárias para investigar a conduta do policial militar envolvido na ocorrência. A reportagem voltou a pedir mais detalhes da ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.