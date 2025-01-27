Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar do Espírito Santo dando um tapa no rosto de um homem. O caso teria ocorrido no Bairro da Penha, em Vitória. As informações repassadas à reportagem de A Gazeta indicam que a agressão aconteceu no último domingo (26).
Nas imagens é possível observar que um militar segura o homem - que não apresenta reação ou tentativa de se desvencilhar - enquanto o outro policial agride.
A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria de imprensa da corporação e realizou os seguintes questionamentos:
- Qual motivo da abordagem?
- O que será feito em relação à agressão do PM?
- O policial que aparece nas imagens continua trabalhando?
No entanto, a PM se limitou a informar apenas que reitera seu compromisso com a transparência e informou que já está tomando as providências necessárias para investigar a conduta do policial militar envolvido na ocorrência. A reportagem voltou a pedir mais detalhes da ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Policial dá tapa no rosto de homem durante abordagem em Vitória
A Polícia Civil disse que não localizou ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Vitória.
No dia 23 de janeiro, também circulou na internet um vídeo que mostrava uma abordagem da PM a um homem no bairro João Goulart, em Vila Velha, onde o agente de segurança aplica um golpe de mata-leão no indivíduo.