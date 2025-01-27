Tráfego de caminhões é liberado na ES 185 mesmo com trecho ainda em obras

A rodovia liga Iúna à BR 262, e o local que estava danificado fica próximo ao ponto Lar dos Velhinhos. A liberação foi divulgada pela Prefeitura de Iúna, através da Defesa Civil Municipal juntamente com o DER-ES, que segue realizando obras para reconstrução da via afetada.

O DER-ES explicou que, após as chuvas, o asfalto cedeu devido ao comprometimento de um bueiro responsável por transpor um córrego oriundo de Irupi, que deságua no Rio Pardo. Agora, será realizado aterro no local e instalado um novo bueiro duplo, com alta capacidade de vasão das águas de chuva.