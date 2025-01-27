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Sul do ES

Tráfego de caminhões é liberado na ES 185 mesmo com trecho ainda em obras

Trânsito foi interditado após a abertura de uma cratera devido às chuvas que atingiram Iúna no início de janeiro
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

27 jan 2025 às 18:41

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 18:41

Apesar de ainda estar em obras, tráfego foi liberado na rodovia
Apesar de ainda estar em obras, tráfego foi liberado na rodovia Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Iúna
Após 17 dias de interdição total, o tráfego de veículos pesados foi liberado no km 16 da rodovia ES 185, em Iúna, na Região do Caparaó capixaba, nesta segunda-feira (27). No local, o fluxo de caminhões e carretas estava impedido devido a uma cratera que se abriu devido às chuvas que atingiram o município no dia 10 de janeiro. 
A rodovia liga Iúna à BR 262, e o local que estava danificado fica próximo ao ponto Lar dos Velhinhos. A liberação foi divulgada pela Prefeitura de Iúna, através da Defesa Civil Municipal juntamente com o DER-ES, que segue realizando obras para reconstrução da via afetada. 
O DER-ES explicou que, após as chuvas, o asfalto cedeu devido ao comprometimento de um bueiro responsável por transpor um córrego oriundo de Irupi, que deságua no Rio Pardo. Agora, será realizado aterro no local e instalado um novo bueiro duplo, com alta capacidade de vasão das águas de chuva.

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