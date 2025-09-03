Carteira do professor chega em outubro: veja benefícios e como se cadastrar

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:26
Uma série de benefícios e descontos será oferecida aos professores com a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB). O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou na última segunda-feira (1º) detalhes do projeto, que vai incluir professores da educação pública e privada, nas esferas federal, estadual e municipal.
Em vídeo, o ministro afirma que a criação da carteira é uma forma de valorizar a profissão. ”Com a aprovação da Carteira Nacional de Docente no Brasil, o Congresso Nacional reconhece a profissão mais importante da nação, que forma médicos, advogados e todos os outros profissionais do nosso país”, destacou.
O Projeto de Lei nº 41/2025, que autoriza a criação do documento, foi aprovado em regime de urgência pela Câmara dos Deputados e deve ser sancionado no Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro.
De acordo com o anúncio do ministro, a CNDB dará acesso a vantagens e benefícios em diversas áreas. Veja abaixo:
Camilo Santana disse, ainda, que mais vantagens serão anunciadas futuramente.
Pelo projeto de lei aprovado no Congresso, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem informar os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, do MEC.
Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora-adjunta do Núcleo de Reportagens, Fernanda Dalmacio.
