Carteira do professor chega em outubro: veja benefícios e como se cadastrar

Novo documento dará desconto em cinema, eventos e até hotéis, além de acesso a cartão de crédito sem anuidade; cadastro já pode ser feito de forma on-line

Alberto Margon Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:26

Uma série de benefícios e descontos será oferecida aos professores com a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB). O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou na última segunda-feira (1º) detalhes do projeto, que vai incluir professores da educação pública e privada, nas esferas federal, estadual e municipal.

Em vídeo, o ministro afirma que a criação da carteira é uma forma de valorizar a profissão. ”Com a aprovação da Carteira Nacional de Docente no Brasil, o Congresso Nacional reconhece a profissão mais importante da nação, que forma médicos, advogados e todos os outros profissionais do nosso país”, destacou.

Professores de todo o Brasil podem solicitar a Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB). Crédito: Shutterstock

O Projeto de Lei nº 41/2025, que autoriza a criação do documento, foi aprovado em regime de urgência pela Câmara dos Deputados e deve ser sancionado no Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro.

Benefícios

De acordo com o anúncio do ministro, a CNDB dará acesso a vantagens e benefícios em diversas áreas. Veja abaixo:

Descontos em cultura: g arante descontos em eventos culturais, como cinema, teatro e shows;

arante descontos em eventos culturais, como cinema, teatro e shows; Cartão de crédito sem anuidade: cada professor terá acesso a um cartão de crédito vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade;

cada professor terá acesso a um cartão de crédito vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade; Descontos em hoteis: redução de 15% nas tarifas de diárias de hotéis, a partir da parceria firmada entre o MEC e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional).

Camilo Santana disse, ainda, que mais vantagens serão anunciadas futuramente.

Como se cadastrar?

Preencha o cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil. Os interessados podem usar a conta da plataforma Gov.br com o CPF e senha cadastrados; Indique o tipo de vínculo de docência, além do município e da unidade da federação onde atua; Aguarde a validação. O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade das informações solicitadas acima.

Pelo projeto de lei aprovado no Congresso, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem informar os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, do MEC.

Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora-adjunta do Núcleo de Reportagens, Fernanda Dalmacio.

