Orgulho

Aluna de Vitória tem projeto lançado no espaço pela Nasa

A capixaba Bárbara Rezende Martinelli foi uma entre os 10 estudantes escolhidos no mundo para integrar a missão da agência espacial norte-americana

Alberto Margon Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:05

Bárbara Rezende Martinelli, de 17 anos, conseguiu participar do projeto graças ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Altas Habilidades/Superdotação da escola Crédito: Luiz Gustavo Gomes

O sonho de ser cientista e conhecer a Nasa está cada vez mais próximo de ser realizado por Bárbara Rezende Martinelli, de 17 anos. A aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Irmã Maria Horta, em Vitória, integrou uma equipe de 10 estudantes de todo o mundo que teve um projeto aprovado e lançado ao espaço pela agência espacial norte-americana.

A ideia era levar sementes ao espaço para analisar os efeitos da radiação solar sobre o processo de germinação e crescimento das plantas. E foi o que aconteceu. As sementes foram em um compartimento fechado num balão e ficaram no espaço por cinco horas.

Para Bárbara, participar do experimento foi uma oportunidade de expressar sua criatividade e se aproximar do seu sonho. “É muito gratificante ver que a gente pode realizar os nossos projetos e apresentar nossas ideias. O meu sonho é ser cientista e conhecer a Nasa, então essa experiência foi incrível para mim”, destaca.

Quem encontrou a oportunidade de participar do estudo foi o professor de Altas Habilidades/Superdotação da escola, Luiz Gustavo Gomes. Ele inscreveu a Bárbara em um programa para estudantes de 11 a 18 anos, que envia materiais ao espaço para analisar como eles se comportam lá. Segundo Luiz, o atendimento especializado em altas habilidades nas escolas públicas é essencial.

"O trabalho do professor de alta habilidade e superdotação é crucial nas escolas estaduais para encontrar estudantes como a Bárbara. Se não tiver o trabalho do professor de ir nas salas de aula, fazer uma sondagem, uma identificação e buscar oportunidades para potencializar a capacidade dos alunos, esses talentos se perdem", reforça.

Sementes de rabanete e couve foram enviadas ao espaço Crédito: Luiz Gustavo Gomes

Bárbara é uma das 10 pessoas selecionadas do Brasil, Estados Unidos, Gana, Libéria, Arábia Saudita e Filipinas. O balão, enviado no dia 21 de agosto, alcançou 37km de altitude e precisou de mais de um milhão de metros cúbicos para ser preenchido e subir à atmosfera. O experimento foi intitulado de STEM – Experiment on NASA Flight RB-10.

A participação proporcionou um aprendizado interdisciplinar, unindo conceitos de Biologia, Física, Geografia, Química, Inglês e Língua Portuguesa.

Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora do Núcleo de Reportagens Gisele Arantes.

Correção 02/09/2025 - 15:41hrs Este texto foi alterado após informação de que a outra brasileira desistiu de participar do projeto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta