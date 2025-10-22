Home
Cão policial do ES morre aos 14 anos vítima de câncer de pulmão

Cão policial do ES morre aos 14 anos vítima de câncer de pulmão

Zack ajudou a apreender 1,5 tonelada de drogas durante a carreira policial e foi o primeiro cachorro farejador do DEHPP capixaba

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:10

K9 Zack morreu na noite de terça-feira (21) vítima de um câncer nos pulmões
K9 Zack morreu na noite de terça-feira (21) vítima de um câncer nos pulmões

O primeiro cão farejador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) da Polícia Civil do Espírito Santo morreu na noite de terça-feira (21), vítima de câncer nos pulmões. Zack tinha 14 anos e ajudou a apreender 1,5 tonelada de drogas durante a carreira policial.

Nascido em julho de 2011, o animal fez treinamento entre 2012 e 2013, sob a condução do então investigador André Cardoso — hoje oficial investigador de polícia. O adestramento foi realizado por profissionais do Centro Nacional de Faro da Receita Federal.

Zack participou de diversas operações de combate ao tráfico de drogas e de investigações de assassinatos. Em 2015, encontrou 47 quilos de maconha escondidos no bagageiro de um ônibus em Iúna, no Caparaó capixaba. Um ano depois, ao lado de Lana, da Polícia Rodoviária Federal, localizou mais 50 quilos de droga em um coletivo vindo de São Paulo.

O cão estava aposentado desde 2022. "Zack foi fundamental no combate ao tráfico de drogas, participando de inúmeras operações policiais. Sua atuação foi decisiva para o sucesso de diversas ações conjuntas”, finalizou o policial André Cardoso.

Veja fotos de Zack, primeiro cão farejador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)

Zack atuou como cão farejador durante 14 anos por Divulgação | Polícia Civil

