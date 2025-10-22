Estupro de vulnerável

Casal de avós é preso suspeito de estuprar três netas em João Neiva

Vítimas têm 4, 13 e 20 anos; a mais velha sofria abusos desde os três anos, segundo a polícia

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:47

Um casal de idosos, ambos com 70 anos, foi preso suspeito de estuprar três netas, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. As investigações começaram em junho deste ano, quando uma das vítimas, atualmente com 20 anos, denunciou os abusos sofridos desde a infância, quando tinha três anos. A prisão dos dois ocorreu na última sexta (17), mas foi divulgada pela Polícia Civil na terça-feira (21).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os abusos desencadearam uma série de eventos traumáticos na jovem, que decidiu denunciar a situação quando soube que o avô estaria assediando a prima dela de 13 anos desde que a menina tinha seis anos. A família desta segunda vítima percebeu recentemente mudanças de comportamento da adolescente, como crises de ansiedade, o que levou à revelação dos traumas sofridos.

As investigações apontaram ainda para a terceira vítima, uma criança de quatro anos – que relatou que a avó a levou ao banheiro e praticou abusos contra ela.

A Polícia Civil informou que o casal permanece preso durante as investigações, "garantindo proteção das vítimas e a responsabilização criminal dos suspeitos". A corporação reforça que casos de violência e estupro devem ser denunciados à Polícia Civil, à Delegacia de Atendimento à Mulher ou pelos canais Disque 100 e Disque-Denúncia 181.

