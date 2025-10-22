Suspeito de furto pede ajuda à PM após quase ser agredido em Vila Velha

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:14
Um furto de celular terminou de forma inusitada na noite de terça-feira (21), em Vila Velha. O próprio suspeito do crime, Alexandre Magno, de 27 anos, procurou policiais militares após quase ser agredido por populares no Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, uma jovem de 20 anos, contou que, por volta das 17h30, havia deixado o celular sobre o balcão de uma loja na Avenida Luciano das Neves, no Centro do município. Em um momento de distração, um homem entrou no estabelecimento, pegou o aparelho e fugiu correndo.
Mais tarde, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, a vítima reconheceu o autor. Enquanto voltava para casa com o marido, de motocicleta, avistou o suspeito nas proximidades do terminal e tentou alcançá-lo com a ajuda de populares.
Alexandre então procurou os militares que estavam no terminal e pediu ajuda, dizendo que estava sendo ameaçado por pessoas que tentavam agredi-lo. Ele teve que contar para a Polícia Militar o motivo e admitiu que tinha roubado o celular da mulher.
Após confessar o crime, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. O celular da vítima não foi recuperado porque Alexandre disse que já tinha vendido o aparelho.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por furto e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
