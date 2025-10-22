PM flagrou crime

Dupla é presa por roubo de celulares em Cariacica e diz que era pegadinha

Policiais estavam passando pela Rodovia Governador José Henrique Sette quando viram os criminosos em ação

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:09

Dois jovens de 21 anos foram presos por roubo de celulares em Cariacica, na última terça-feira (21). Apesar de terem sido flagrados pela Polícia Militar cometendo o crime, Hellyson Barbosa Mendes e Alexandre Victor Freitas Vieira argumentaram que se tratava de uma "pegadinha". O caso acabou na delegacia, com a dupla autuada.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares estavam passando pela Rodovia Governador José Henrique Sette, na altura do bairro Planeta, quando viram dois homens em uma motocicleta tentando assaltar dois jovens em um ponto de ônibus.

Os militares abordaram os criminosos, que alegaram que estavam fazendo uma "pegadinha". Apesar disso, eles estavam com dois aparelhos telefônicos que não souberam explicar a origem.

Logo em seguida, uma mulher chegou ao local dizendo que a filha de 13 anos e a amiga de 14 haviam sido roubadas pelos suspeitos, em frente a um colégio em Cariacica Sede. Neste momento, a dupla confessou o assalto.

Os policiais ainda consultaram o celular pessoal de um dos suspeitos, e viram que também era roubado. A motocicleta deles foi apreendida e estava com licenciamento atrasado; além disso, o suspeito que estava pilotando não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Eles foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.

Hellyson e Victor foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

