Homem que furtava celulares em ônibus e terminais da Serra é preso

Wanderson Gonçalves da Silva, de 31 anos, utilizava diferentes roupas para dificultar reconhecimento e tem passagens por furtos e roubos de celulares, principalmente contra mulheres

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:06

Homem que furtava celulares em ônibus e terminais da Serra foi preso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 31 anos foi preso com cinco celulares furtados na Serra, no Espírito Santo, após o rastreamento do iPhone de uma das vítimas — uma estudante que teve o aparelho levado no Terminal de Laranjeiras. A Polícia Civil informou que Wanderson Gonçalves da Silva foi encontrado nas proximidades do local, na tarde de terça-feira (21).

Segundo o delegado Josafá Silva, titular dos 12º e 13º Distritos Policiais da Serra, a abordagem ocorreu depois que Wanderson tentou se esconder em um matagal. Ele acabou se entregando sem oferecer resistência.

"Foi constatado que ele utilizava várias peças de roupa diferentes para dificultar seu reconhecimento. Dos cinco aparelhos recuperados, já foram identificadas três vítimas — duas jovens e um homem —, todas furtadas no Terminal de Laranjeiras. Além dos celulares, foram apreendidos documentos, cartões bancários e R$ 500 em dinheiro", afirmou o delegado.

Josafá informou que constam contra o suspeito diversas passagens por furto e roubo, incluindo uma prisão em flagrante em fevereiro deste ano, em um ônibus no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, cujas vítimas eram mulheres. "A maioria dos delitos cometidos por ele envolve mulheres, prática comum em casos de furto e roubo de celulares", destacou o delegado.

Wanderson foi autuado em flagrante por três crimes de furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

