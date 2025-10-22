Home
>
Polícia
>
Suspeito recebe 'mata-leão' após assaltar casal e morre em Vila Velha

Suspeito recebe 'mata-leão' após assaltar casal e morre em Vila Velha

Caso aconteceu na noite de terça-feira (21), no meio da rua; o morador que imobilizou o suspeito até a morte deixou o local

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:13

Homem ficou caído no meio da rua, no bairro Araçás, na noite de terça-feira (21)
Homem ficou caído no meio da rua, no bairro Araçás, na noite de terça-feira (21) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem suspeito de assaltar um casal morreu após receber um "mata-leão" — golpe de estrangulamento usado nas artes marciais — depois de abordar as vítimas no bairro Araçás, em Vila Velha, na noite de terça-feira (21). A pessoa que imobilizou o suspeito até a morte deixou o local antes da chegada das polícias Civil e Militar

Recomendado para você

Wanderson Gonçalves da Silva, de 31 anos, utilizava diferentes roupas para dificultar reconhecimento e tem passagens por furtos e roubos de celulares, principalmente contra mulheres

Homem que furtava celulares em ônibus e terminais da Serra é preso

Mandado de busca e apreensão foi cumprido em ação com objetivo de reprimir crimes de divulgação de material de abuso sexual infantil pela internet

PF apreende 2 celulares com investigado por abuso infantil na Serra

Caso aconteceu na noite de terça-feira (21), no meio da rua; o morador que imobilizou o suspeito até a morte deixou o local

Suspeito recebe 'mata-leão' após tentar assaltar casal e morre em Vila Velha

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas estavam colocando pertences no carro da família, durante uma mudança, quando foram abordadas pelo ladrão. Ele chegou com uma das mãos para trás, simulando estar armado, e disse: "Não estou para brincadeira. Passa o celular!" Assim que o homem entregou o aparelho telefônico, o suspeito ordenou que o casal entrasse no veículo, momento em que o rapaz começou a lutar com o assaltante. 

O suspeito se desvencilhou da vítima e saiu correndo. Testemunhas começaram a gritar "Pega ladrão!" Enquanto fugia, o criminoso escorregou e caiu no chão, momento em que foi imobilizado por pessoas que passavam pelo local. Foi aí que um homem deu o golpe "mata-leão" no ladrão. 

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, foi esse golpe que matou o suspeito, que ainda não foi identificado. O homem que deu o "mata-leão" não foi localizado. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais