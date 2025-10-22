Bairro Araçás

Suspeito recebe 'mata-leão' após assaltar casal e morre em Vila Velha

Caso aconteceu na noite de terça-feira (21), no meio da rua; o morador que imobilizou o suspeito até a morte deixou o local

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:13

Homem ficou caído no meio da rua, no bairro Araçás, na noite de terça-feira (21) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem suspeito de assaltar um casal morreu após receber um "mata-leão" — golpe de estrangulamento usado nas artes marciais — depois de abordar as vítimas no bairro Araçás, em Vila Velha, na noite de terça-feira (21). A pessoa que imobilizou o suspeito até a morte deixou o local antes da chegada das polícias Civil e Militar.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas estavam colocando pertences no carro da família, durante uma mudança, quando foram abordadas pelo ladrão. Ele chegou com uma das mãos para trás, simulando estar armado, e disse: "Não estou para brincadeira. Passa o celular!" Assim que o homem entregou o aparelho telefônico, o suspeito ordenou que o casal entrasse no veículo, momento em que o rapaz começou a lutar com o assaltante.

O suspeito se desvencilhou da vítima e saiu correndo. Testemunhas começaram a gritar "Pega ladrão!" Enquanto fugia, o criminoso escorregou e caiu no chão, momento em que foi imobilizado por pessoas que passavam pelo local. Foi aí que um homem deu o golpe "mata-leão" no ladrão.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, foi esse golpe que matou o suspeito, que ainda não foi identificado. O homem que deu o "mata-leão" não foi localizado. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

