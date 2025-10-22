Home
Médica é agredida por paciente no PA de Flexal, em Cariacica

Com a presença de PMs no local, a mulher foi atendida por um outro profissional e depois levada para a delegacia

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:47

Uma paciente de 30 anos foi detida pela polícia após agredir uma médica no Pronto Atendimento (PA) de Flexal, em Cariacica, na noite de terça-feira (21). A mulher relatou à Polícia Militar que procurou a unidade por ser hipertensa e estar com dores e pressão alta, mas alega que teve o atendimento médico negado, além de ter sido destratada e empurrada pela médica.

Já a profissional contou que a paciente estava provocando confusão no PA desde cedo, ofendendo verbalmente a equipe, e que foi informado à mulher que o atendimento não seria feito enquanto os insultos continuassem, momento em que a paciente teria puxado o cabelo da médica. Uma enfermeira da unidade deu a mesma versão à polícia. 

Com a presença de PMs no local, a paciente foi atendida por um outro profissional e depois levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Lá ela foi ouvida e liberada após assinar um termo circunstanciado por "vias de fato"— documento usado em casos de menor gravidade e encaminhado diretamente à Justiça. 

O que diz o PA

A direção do PA de Flexal informou que a paciente chegou à unidade relatando crise hipertensiva, mas após avaliação clínica não foi constatada a necessidade de medicação imediata, sendo orientada quanto à conduta adequada. "Durante o atendimento, ela apresentou comportamento alterado e recusou o diagnóstico informado, tornando-se exaltada. Diante da situação, a médica comunicou que encerraria o atendimento e solicitou a um colega que desse continuidade à assistência”, explicou.

Posteriormente, a médica teve o cabelo puxado pela paciente, momento que a profissional acionou a PM — protocolo de segurança da equipe de saúde. 

