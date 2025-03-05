Campanha da Fraternidade 2025 é lançada pela Arquidiocese de Vitória

Dom Ângelo Ademir Mezzari, novo arcebispo de Vitória, falou sobre a importância do tema Crédito: Arquivo pessoal

Campanha da Fraternidade 2025 foi oficialmente lançada pela Arquidiocese de Vitória, na manhã desta quarta-feira (5). O tema deste ano é "Fraternidade e Ecologia Integral", com o lema “E Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).

Participaram da coletiva de imprensa de lançamento o arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, o bispo auxiliar dom Andherson Franklin, o padre Kelder Brandão, da paróquia de Santa Teresa de Calcutá, de Itararé, e o vigário episcopal para a Ação Social, Política e Ecumênica, João José Sana.

A Campanha da Fraternidade propõe uma reflexão sobre os cuidados com a casa comum para que a vida continue existindo, como destacou dom Âneglo Mezzari.

“'Tudo era muito bom' nos leva ao cuidado da vida e da criação, nos convida à conversão e, ao mesmo tempo, para que cada pessoa, cada família, cada comunidade e a sociedade assuma o seu compromisso de cuidar bem daquilo que temos. Nossa arquidiocese, neste ano, assume, nesta Quaresma, esse tema da Campanha da Fraternidade e quer realizar, nos vários âmbitos, os seus compromissos, que podem ser pessoais, desde as iniciativas mais simples, pode ser também o cuidado da própria vida interior, nós somos a casa e morada de Deus, o cuidado com a família, o seu território, o seu espaço, o cuidado com o seu bairro, a sua rua, mas, sobretudo, para que todos possam viver dignamente.”

O arcebispo também falou sobre a importância da Campanha da Fraternidade no tempo quaresmal.

“Para nos ajudar a viver bem o tempo quaresmal, a igreja do Brasil, todos os anos, há mais de 60 anos, nos apresenta uma temática que toca profundamente o nosso coração e a vida da nossa sociedade. Por isso, hoje, neste ano, estamos lançando a Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Ecologia Integral. Na perspectiva do amor, da fraternidade e da solidariedade, olhar a realidade do nosso planeta, as urgências e emergências climáticas, o cuidado com a criação, o cuidado com a casa comum.”

Entre os problemas levantamentos, estão a falta de saneamento básico, dificuldades com o destino correto do lixo, falta de educação ambiental, poluição que afeta a saúde, abuso de agrotóxicos, construções irregulares e falta de fiscalização, descuido com as pessoas e animais, entre outros transtornos.

Já os compromissos pretendem mobilizar as comunidades ao longo de todo o ano: fortalecer a pastoral ecológica, investir em atividades de conscientização, fazer campanhas sobre coleta seletiva de lixo, desenvolver projetos de descarte e reutilização e principalmente investir em educação ambiental.