Mulher é presa após aplicar golpe do Pix em restaurante de Vila Velha

Uma mulher de 33 anos, identificada como Luana Butura Santos, foi presa na noite de terça-feira (4) após aplicar golpes dia após dia, desde domingo (2), em um restaurante do bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha . A suspeita vinha utilizando comprovantes de pagamento falsificados para realizar compras no estabelecimento por meio do WhatsApp.

O histórico de fraudes começou no domingo (2), por volta das 11h, quando Luana solicitou quatro marmitas e um refrigerante, totalizando R$ 111,50. No mesmo dia, por volta das 18h, ela voltou a fazer um novo pedido, dessa vez de bolos e refrigerantes, no valor de R$ 105,80. Na segunda-feira (3), aproximadamente às 16h, a suspeita realizou uma nova compra, desta vez no montante de R$ 351,62. Nenhum desses valores foi efetivamente pago, somando um prejuízo total de R$ 568,92 para o estabelecimento.

"No domingo foram dois pedidos e um na segunda. Na segunda, vi que o comprovante era falso e aguardamos [Luana chamar] novamente na terça, quando ela pediu salgados, refrigerante e um bolo grande, confeitado, de festa. Nós entregamos uma parte da encomenda e o bolo não. Eu fui com funcionários, gravamos ela recebendo a encomenda e depois fui à polícia, mostrei as filmagens e que ela estava aguardando pela parte do pedido que não foi entregue. A polícia foi até ela já sabendo do caso", disse a gerente do estabelecimento ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.

No primeiro pedido, como faltou um refrigerante, a suspeita chegou a pedir o estorno do valor no seu próprio Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e isso ajudou a identificá-la, já que, nas outras compras cujos comprovantes eram falsos, os registros estavam no nome de um homem.

Segundo a Polícia Civil , Luana foi autuada em flagrante por estelionato e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde permanecerá à disposição da Justiça.