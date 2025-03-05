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Na ES 130

Jovem morre em acidente entre carro e moto em Nova Venécia

Batida ocorreu na noite da última terça-feira (4), na rodovia que liga o município a Boa Esperança

Publicado em 05 de Março de 2025 às 12:17

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

05 mar 2025 às 12:17
Um motociclista de 29 anos morreu em um acidente com um carro na noite de terça-feira (4) na rodovia ES 130, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A via liga o município a Boa Esperança. O nome da vítima não foi divulgado.
Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, encontrou a motocicleta caída no asfalto com diversas avarias, além de um carro com danos na parte frontal. Uma testemunha contou aos policiais que passava pela rodovia em direção a Nova Venécia quando viu, à sua frente, o veículo envolvido no acidente. No sentido contrário, seguia uma moto, e a testemunha percebeu o condutor do carro tentando evitar a colisão, porém sem sucesso, resultando no impacto frontal com a motocicleta.
De acordo com a PM, quando os agentes chegaram ao local o motorista do automóvel estava na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) sendo atendido, assim como sua filha, de sete anos, e a mãe dele. Todos foram levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Após receber alta médica, o condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Conforme a PM, a moto foi guinchada, pois estava com o licenciamento atrasado desde 2012.
Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, "onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro". Segundo a corporação, "esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.

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